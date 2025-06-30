Тернополянка, яка вбила свою дворічну дитину, не потрапить до в'язниці

Комісія визнала 33-річну жінку неосудною, тому суд повинен розглянути клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру

Мешканка Тернополя 1992 року народження, яка в листопаді 2024 року під час купання втопила у ванні свою 2,5-річну доньку, не потрапить до в’язниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію області.

«Умисне вбивство малолітньої дитини слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області інкримінують жительці обласного центру. Жінка вбила свою доньку, а після цього намагалася покінчити життя самогубством», – йдеться в повідомленні.

Інцидент трапився на масиві «Дружба». Після смерті доньки, жінка кинулась з п'ятого поверху. Її з численними переломи доправили до лікарні.

Коли жінка зрозуміла, що вбила дитину, намагалася реанімувати її, але не змогла. Лікарі врятували життя підозрюваній, але вона залишилася прикутою до ліжка.

За результатами експертизи, фігурантка не могла усвідомлювати значення та характеру своїх дій й керувати ними через психічне захворювання. Комісія визнала 33-річну жінку неосудною, тому суд повинен розглянути клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі правоохоронці затримали 31-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк.