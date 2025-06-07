У Бельгії знайдено вбитими 46-річну українку та її 6-річну доньку

Дитину намагалися реанімувати, але, на жаль, не вдалося

На місці вбивства було влаштовано пожежу, аби приховати злочин

У бельгійському місті Хаасроде, поблизу Ауд-Хеверле, вранці 6 червня виявили тіла двох українок – 46-річної жінки та її 6-річної доньки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на VRT.

Тіла знайшли після пожежі у будинку на вулиці Мілсестраат, де проживала родина. Близько 9:30 за місцевим часом рятувальники отримали виклик про пожежу в будівлі, яка належить священнику. Після прибуття пожежна служба зафіксувала сильний дим із вікон квартири на першому поверсі. До 10:20 вогонь вдалося локалізувати, однак під час обстеження приміщення рятувальники виявили жінку та дівчинку.

На момент прибуття жінка була вже мертвою. Дитину ще намагалися реанімувати, але врятувати її не вдалося. На тілах обох загиблих зафіксували ножові поранення. Прокуратура Лювена кваліфікувала справу як умисне подвійне вбивство.

Експерт з пожежної експертизи дійшов висновку, що пожежу влаштували навмисно. Наразі триває розслідування обставин трагедії.

Відомо, що родина загиблих українців проживала в Бельгії вже три роки. Батько дитини служить у Збройних силах України, а 16-річний син загиблої жінки під час трагедії перебував у школі. Наразі за ним доглядають соціальні служби.

Правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують винних.

Нагадаємо, тіла двох чоловіків були виявлені в готелі одного зі студентських гуртожитків Кракова. Обидва вони українці. Як інформує «Главком», про це повідомляє TVN24.

Напередодні в готельній частині одного з гуртожитків у Кракові в одній із кімнат співробітники виявили тіла двох чоловіків.

«Ідеться про двох 58-річних чоловіків, один із яких загинув, інший, найімовірніше, покінчив життя самогубством. Обидва чоловіки були громадянами України. Один із них мешкав у цьому номері протягом останніх двох років», – повідомили правоохоронці.

До слова, в Польщі суд засудив громадянина України до довічного ув’язнення за вбивство дружини та двох дочок. Слідство встановило, що чоловік задушив свою сім’ю.