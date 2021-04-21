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    SkyUp запускає рейси з України до Британії

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    Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень - SkyUp запускає рейси з України до Британії
    Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень
    Фото з відкритих джерел

    Авіакомпанія буде літати в лондонський аеропорт «Лутон», який розташований в 50 км від Лондона

    Авіакомпанія SkyUp запускає рейси з Києва в Лондон (Велика Британія). Перший політ запланований на 24 червня. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

    Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень – щовівторка, щочетверга і щонеділі.

    Авіакомпанія буде літати в лондонський аеропорт «Лутон», який розташований в 50 км від Лондона.

    «Сподіваємося, що межі Великобританії для українських туристів вже скоро відкриють, тому варто планувати подорож вже зараз», – йдеться в повідомленні.

    У компанії відзначили, що якщо рейс скасують через обмеження польотів, то повна вартість квитків буде компенсована.

    Квитки вже доступні на офіційному сайті skyup.aero:

    • Київ — Лондон: від 1514 грн без багажу
    • Лондон — Київ: від 2015 грн без багажу

    З 20 до 23 квітня 2021 р., SkyUp пропонує придбати квитки за напрямком Київ — Лондон лише за 562 грн без багажу, а Лондон — Київ за 1203 грн без багажу.

    Акція діє на період подорожі з 24.06 до 28.10, за виключенням періоду з 22.08.2021 по 31.08.2021. Кількість квитків, що беруть участь в акції — обмежена.

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    Водночас SkyUp запускає рейси з Києва в курортний Ізмір. Із 27 травня рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

    Державна авіаційна служба України від 22 березня дозволила новому українському лоукостеру Bees Airline почати польоти за 16 чартерними і 13 регулярними маршрутами. Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану. Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.

    Теги: політ аеропорт Велика Британія SkyUp
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