SkyUp запускає рейси з України до Британії

Авіакомпанія буде літати в лондонський аеропорт «Лутон», який розташований в 50 км від Лондона

Авіакомпанія SkyUp запускає рейси з Києва в Лондон (Велика Британія). Перший політ запланований на 24 червня. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень – щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Авіакомпанія буде літати в лондонський аеропорт «Лутон», який розташований в 50 км від Лондона.

«Сподіваємося, що межі Великобританії для українських туристів вже скоро відкриють, тому варто планувати подорож вже зараз», – йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що якщо рейс скасують через обмеження польотів, то повна вартість квитків буде компенсована.

Квитки вже доступні на офіційному сайті skyup.aero:

Київ — Лондон: від 1514 грн без багажу

Лондон — Київ: від 2015 грн без багажу

З 20 до 23 квітня 2021 р., SkyUp пропонує придбати квитки за напрямком Київ — Лондон лише за 562 грн без багажу, а Лондон — Київ за 1203 грн без багажу.

Акція діє на період подорожі з 24.06 до 28.10, за виключенням періоду з 22.08.2021 по 31.08.2021. Кількість квитків, що беруть участь в акції — обмежена.

Водночас SkyUp запускає рейси з Києва в курортний Ізмір. Із 27 травня рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Державна авіаційна служба України від 22 березня дозволила новому українському лоукостеру Bees Airline почати польоти за 16 чартерними і 13 регулярними маршрутами. Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану. Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.