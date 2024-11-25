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Британські держустанови почали забороняти робітникам перельоти країною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Британські держустанови почали забороняти робітникам перельоти країною
Компанії забороняють своїм співробітникам літати по Великій Британії, щоб зменшити викиди вуглецю
фото із відкритих джерел

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії заборонила робочі перельоти для 1,5 млн. своїх співробітників

У Великій Британії зростає кількість організацій, які під тиском громадських екологічних організацій забороняють своїм співробітникам перельоти в межах країни по роботі, щоб не збільшувати кількість шкідливих викидів. Про це пише Daily Telegraph.

За її даними, кілька держустанов, університетів та місцевих рад запровадили для своїх співробітників таку заборону або прописали залізничні переїзди способом поїздок у відрядження за умовчанням. Зокрема, Національна служба охорони здоров'я NHS England, найбільший роботодавець Англії, заборонила в 2024 році перельоти в бізнес-цілях 1,5 млн. своїх співробітників. Літати їм дозволено лише у виняткових ситуаціях або якщо переліт сприяє заощадженню коштів платників податків.

З університетів першим запровадив таку заборону Імперський коледж Лондона. 8 тисячам його співробітників заборонено літати у відрядження, якщо до потрібного міста можна дістатися поїздом і якщо поїздка займає не більше ніж 5 годин. Тобто, з Лондона співробітники коледжу можуть літати в Едінбург чи Глазго, але до Манчестера або Ліверпуля доводиться їхати потягом, оскільки дорога займає не більше трьох годин.

Деякі компанії заборонили співробітникам літати навіть на європейський континент, якщо до місця відрядження можна доїхати поїздом Eurostar. Зокрема, Агентство з охорони довкілля ще в 2010 році заборонило 12 тис. співробітникам здійснювати внутрішні робочі перельоти, а також польоти до Парижа, Брюсселя та інших доступних за допомогою Eurostar міст.

Видання зазначає, що при цьому британські потяги вважаються одними з найповільніших і найдорожчих у Європі, а стан залізничної інфраструктури країни вважається недостатньо добрим, щоб уряд міг найближчим часом запровадити повну заборону ділових перельотів.

У Франції у 2023 році було запроваджено заборону на внутрішні авіарейси на короткі відстані, оскільки з'явилася альтернатива у вигляді поїздки залізницями тривалістю менше 2,5 години.

За даними Eurocontrol, кількість внутрішніх перельотів у Британії скоротилася на чверть у період з 2019 по 2022 рік, що є одним із найбільших спадів серед усіх європейських країн.

Нагадаємо, У Вільнюсі на вулиці Жирню впав вантажний літак. Повідомляється, що в літаку було четверо людей: два пілоти і два працівники. 

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Теги: екологія клімат бізнес літак Велика Британія

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