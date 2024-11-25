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У столиці Литви вантажний літак впав на житловий будинок: є загиблий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У столиці Литви вантажний літак впав на житловий будинок: є загиблий
У Вільнюсі розбився літак
фото: Delfi

На місці падіння літака почалася масштабна пожежа

У Вільнюсі на вулиці Жирню впав вантажний літак. Повідомляється, що в літаку було четверо людей: два пілоти і два працівники. Про це повідомляє Delfi.

Повідомлення про падіння літака надійшло близько 5:30. За даними відділу координування ситуацій Департаменту пожежної безпеки та порятунку, літак упав на двоповерховий житловий будинок.

Рятувальники врятували одного з пілотів, він прийшов до тями. Повідомляють, що в лікарню доправили двох постраждалих, одна людина померла – другий пілот. Жителі двоповерхового будинку, який зазнав руйнувань, за попередньою інформацією, не постраждали.

Відомо, що літак, який впав, орендувала компанія DHL. Літак летів із Лейпцига, його оператор – компанія SWIFT Air.

Американське видання The Wall Street Journal із посиланням на дані західних розвідок повідомляло, що в липні в логістичних центрах служби доставки DHL у Лейпцигу та Бірмінгемі сталося два загадкових вибухи.

Розслідування показало: запалювальні пристрої, що здетонували, були частиною таємної операції, яку проводила російська розвідка. Підривати планувалося не логістичні центри, а пасажирські та транспортні літаки, що перевозили небезпечні посилки. Слідство з'ясувало, що бомби мали вигляд електромасажерів, у яких замість електронної начинки була легкозаймиста речовина.

Нагадаємо, при посадці в аеропорту Анталії загорівся двигун літака російської авіакомпанії «Азимут». Пасажирів евакуювали за допомогою надувних трапів, а турецькі пожежники швидко загасили вогонь, що охопив один із двигунів літака.

До слова, в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо судно перевізника Japan Airlines зіткнулось з літаком берегової охорони. Борт приземлився в аеропорту Токіо, евакуювали 379 людей. 

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Теги: пожежа авіакатастрофа літак Литва

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