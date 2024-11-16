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Під час стрілянини в аеропорту США куля потрапила в літак

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Під час стрілянини в аеропорту США куля потрапила в літак
В аеропорту Далласа трапилась стрілянина
фото з відкритих джерел

В аеропорту Далласа у Штатах трапилась стрілянина

В аеропорту Далласа (штат Техас, США) пасажирський літак потрапив під кулю біля кабіни, коли він готувався до зльоту. Про це інформує видання Sky News.

Куля влучила у праву частину літака Southwest Airlines, прямо під кабіною екіпажу. Рейс 2494 було скасовано, а літак знято з експлуатації.

Пасажири успішно покинули комерційний борт після його повернення до воріт аеропорту. Для них організували альтернативний рейс.

Інцидент стався під час руління літака Boeing 737-800, який зазнав незначних пошкоджень. Жертв або постраждалих у результаті події не було.

На момент стрілянини літак готувався до вильоту в міжнародний аеропорт Індіанаполіса.

До слова, зранку, 15 листопада, у селі Щасливе Бориспільського району на Київщині під час здійснення заходів оповіщення сталася стрілянина. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

Зауважимо, що біля одного із кафе, що в Софіївській Борщагівці поблизу Києва, 12 жовтня відбулася стрілянина, поранення отримав поліцейський поза службою. Про це інформує Національна поліція України.

Нагадаємо, що Київ уже більше як рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення.

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Теги: літак аеропорт поліція стрілянина поранення США

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