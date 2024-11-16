Під час стрілянини в аеропорту США куля потрапила в літак
В аеропорту Далласа у Штатах трапилась стрілянина
В аеропорту Далласа (штат Техас, США) пасажирський літак потрапив під кулю біля кабіни, коли він готувався до зльоту. Про це інформує видання Sky News.
Куля влучила у праву частину літака Southwest Airlines, прямо під кабіною екіпажу. Рейс 2494 було скасовано, а літак знято з експлуатації.
Пасажири успішно покинули комерційний борт після його повернення до воріт аеропорту. Для них організували альтернативний рейс.
Інцидент стався під час руління літака Boeing 737-800, який зазнав незначних пошкоджень. Жертв або постраждалих у результаті події не було.
На момент стрілянини літак готувався до вильоту в міжнародний аеропорт Індіанаполіса.
До слова, зранку, 15 листопада, у селі Щасливе Бориспільського району на Київщині під час здійснення заходів оповіщення сталася стрілянина. Внаслідок цього ніхто не постраждав.
Зауважимо, що біля одного із кафе, що в Софіївській Борщагівці поблизу Києва, 12 жовтня відбулася стрілянина, поранення отримав поліцейський поза службою. Про це інформує Національна поліція України.
Нагадаємо, що Київ уже більше як рік веде перемовини з європейською авіаційною владою та авіакомпаніями про відновлення частини авіасполучення.
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