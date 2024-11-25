Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог

Вибух літака у повітряному просторі Литви. Хто стоїть за терористичним актом?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Литві вантажний літак впав на житловий будинок
фото з відкритих джерел

Не можна ігнорувати тероризм

Тим часом у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL впав на двоповерховий житловий будинок, спричинивши сильну пожежу. На борту перебували два пілоти і два співробітники.

Показово, що ще не пройшло і місяця з повідомлення польської прокуратури про підготовку росіянами терактів на рейсах тієї ж компанії DHL, що мали відбуватися у напрямку США та Великобританії. І от літак DHL вибухає у небі Литви.

Минулого тижня, після інформації про дозвіл завдавати удари західними ракетами по РФ, я прогнозував на радіо саме таку «відповідь» з боку росіян. Нарощування тероризму у державах НАТО.

Це абсолютно вписується у логіку терористичної російської держави. Завдавати пряму відповідь ракетами вони поки що бояться. Хоча і кричать скрізь про «вступ у війну з НАТО». Тому будуть накручувати маховик тероризму. Можете не сумніватися. І до цивільних літаків, різанин у людних місцях та вибухів будинків дійде.

А головний російський терорист, у властивій для нього манері, буде висловлювати «співчуття» та «шкодувати» щодо того, що «політичні розбіжності не дають їм разом з західними державами боротися проти тероризму».

Україна домагається давно визнання Росії «державою – спонсором тероризму». Це може зробити Білий Дім, але не хоче. Бо «не на часі», і взагалі «не треба закривати шляхи дипломатії».

Тому навіть такий відвертий теракт як удар по «Охматдиту» вони воліли не помічати. Хоча навіть матеріалів, зібраних ДБР та СБУ більш ніж досить, аби все було зрозуміло. Зрозуміло, що це теракт, здійснений з метою залякування цивільних українців.

«Захід» займав просту позицію. Так, це теракти. Але теракти «усього лише» проти українців. Тому можна не зважати. Вони думали, що терористи обмежаться Україною, і знову помилилися. Починається терористична війна Росії проти НАТО. І це якраз той формат війни, де РФ сповнена професіоналів та кваліфікованих фахівців. Вони вміють це робити. Можете навіть не сумніватися. Технологію відпрацьовували не одне десятиліття.  І що на це відповісти? Це ж треба буде доводити. Знаходити докази. А вал паніки буде ширитися, і саме на нього буде спиратися раш-м.

Не можна ігнорувати тероризм. Навіть якщо цей тероризм «усього лише» проти України. Адже цей тероризм прийде і до вас.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: теракт війна тероризм літак росія Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Авіакатастрофа у Литві. Які версії розглядає слідство
Авіакатастрофа у Литві. Які версії розглядає слідство
Сьогодні, 12:08
Сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче
«Путін випробовує вас, шановні партнери!». Зеленський звернувся до світу через удар новою російською ракетою
21 листопада, 22:33
Обстріл Прикарпаття: рятувальники показали наслідки (фото)
Обстріл Прикарпаття: рятувальники показали наслідки (фото)
17 листопада, 12:25
Зеленський заявив, що необхідно зробити все, щоб наступного року ця війна закінчилася.
Зеленський розповів, коли закінчиться наступ росіян
16 листопада, 15:11
На Донеччині примусово евакуюють дітей з батьками із 16 населених пунктів
На Донеччині примусово евакуюють дітей з батьками із 16 населених пунктів
14 листопада, 01:52
Трамп висловив упевненість, що Ґаббард відстоюватиме конституційні права та «забезпечуватиме мир на позиціях сили»
Трамп поставив керувати розвідкою ексдемократку, яка поширювала дезінформацію Кремля
14 листопада, 00:43
Закон вніс доповнення до шести діючих законів, які передбачають заборону «пропаганди» педофілії, ЛГБТ і зміни статі
Росія ухвалила закон про заборону «пропаганди чайлдфрі»
12 листопада, 15:17
Прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих дронів
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося збити за вересень та жовтень
5 листопада, 19:14
Компанію з Вірджинії звинуватили в незаконному експорті технологій до Росії
Багатомільйонні технології в обхід санкцій: компанію із США підловили на експорті до Росії
5 листопада, 10:13

Петро Олещук

Вибух літака у повітряному просторі Литви. Хто стоїть за терористичним актом?
Вибух літака у повітряному просторі Литви. Хто стоїть за терористичним актом?
Трибунал чи ліквідація. Україна дає відсіч російським злочинцям
Трибунал чи ліквідація. Україна дає відсіч російським злочинцям
Як Трамп змінить правила надання допомоги Україні
Як Трамп змінить правила надання допомоги Україні
Єдиний вихід для Трампа
Єдиний вихід для Трампа
Як поява військ КНДР у російсько-українській війні вплине на політику США
Як поява військ КНДР у російсько-українській війні вплине на політику США
Від обстрілів до політичного тиску. Як Росія поширює терор по всьому світу
Від обстрілів до політичного тиску. Як Росія поширює терор по всьому світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
101K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
44K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
18K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
14K
Прогноз магнітних бур на 25-27 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua