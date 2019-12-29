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    Здоров'я

    Уряд призначив нового заступника міністра охорони здоров'я

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    <p>Новопризначений заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Луфер</p> <p>&nbsp;</p> - Уряд призначив нового заступника міністра охорони здоров'я

    Новопризначений заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Луфер

     

    До призначення Дмитро Луфер працював в одеській медичній компанії «Інто-Сана

    Операційного директора групи компаній Into-Sana Дмитра Луфера призначено заступником міністра охорони здоров'я.

    Про це йдеться у розпорядженні прем'єрміністра України № 1377-р.

    У грудні заступниками глави МОЗ було призначено експершого заступника гендиректора Центру громадського здоров'я Віктора Ляшка і виконавчого директора Асоціації серцево-судинних хірургів України Дмитра Коваля. 

    За даними видання «Думская», одеська медична компанія «Інто-Сана» формально належить американським компаніям, але залишається у власності сім'ї ексдепутата Юрія Крука, яка брала участь у виборчій кампанії Володимира Зеленського. 

    Як повідомлялось, 18 грудня Кабмін звільнив Младену Качурець із посади заступника міністра охорони здоров'я.

    Нагадаємо, напередодні міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в наступному році Міністерство охорони здоров'я планує покращити механізми холодового ланцюга в закладах первинної меддопомоги задля збереження вакцин, опрацювати зміни до законодавства щодо розширення переліку вакцин, запровадити відділення імунопрофілактики у регіональних центрах громадського здоров’я.

    До слова, народний депутат з фракції «Голос», член парламентського комітету з питань охорони здоров’я, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина вважає, що команда міністерки Скалецької не збирається продовжувати медреформу.

    В інтерв’ю «Главкому» нардеп нагадала, що через чотири місяці має розгорнутися найважчий етап медичної реформи і «виникає ключове питання – хто буде її реалізовувати», адже один з лідерів медреформи звільнився.

    Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

    Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.  

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      Кабмін Міністерство охорони здоров'я міністр кадрові зміни уряд Зоряна Скалецька
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