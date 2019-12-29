Уряд призначив нового заступника міністра охорони здоров'я



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Новопризначений заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Луфер

До призначення Дмитро Луфер працював в одеській медичній компанії «Інто-Сана

Операційного директора групи компаній Into-Sana Дмитра Луфера призначено заступником міністра охорони здоров'я.

Про це йдеться у розпорядженні прем'єрміністра України № 1377-р.

У грудні заступниками глави МОЗ було призначено експершого заступника гендиректора Центру громадського здоров'я Віктора Ляшка і виконавчого директора Асоціації серцево-судинних хірургів України Дмитра Коваля.

За даними видання «Думская», одеська медична компанія «Інто-Сана» формально належить американським компаніям, але залишається у власності сім'ї ексдепутата Юрія Крука, яка брала участь у виборчій кампанії Володимира Зеленського.

Як повідомлялось, 18 грудня Кабмін звільнив Младену Качурець із посади заступника міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, напередодні міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в наступному році Міністерство охорони здоров'я планує покращити механізми холодового ланцюга в закладах первинної меддопомоги задля збереження вакцин, опрацювати зміни до законодавства щодо розширення переліку вакцин, запровадити відділення імунопрофілактики у регіональних центрах громадського здоров’я.

До слова, народний депутат з фракції «Голос», член парламентського комітету з питань охорони здоров’я, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина вважає, що команда міністерки Скалецької не збирається продовжувати медреформу.

В інтерв’ю «Главкому» нардеп нагадала, що через чотири місяці має розгорнутися найважчий етап медичної реформи і «виникає ключове питання – хто буде її реалізовувати», адже один з лідерів медреформи звільнився.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.