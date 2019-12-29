Українці отримали закон про трансплантацію



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Раніше уряд затвердив вартість операцій з трансплантації органів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Закон має на меті забезпечення побудови дієздатної та ефективної системи трансплантації в Україні й погодження національного законодавства з міжнародними актами у цій сфері.

Документ також визначає, що до початку роботи Єдиної державної інформаційної системи трансплантації, але не пізніше 1 січня 2021 року, положення цього закону щодо використання вказаної системи для організації надання медичної допомоги із використанням трансплантації не застосовуються. Натомість організація трансплантації здійснюється на основі інформації, що міститься на паперових носіях.

Раніше уряд затвердив вартість операцій з трансплантації органів. Відтак, вартість алотрансплантації нирки (від живого донора або донора-трупа) визначена на рівні 323 798 грн., АВО-несумісна алотрансплантація нирки – 721 230 грн, алогенна трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин з донорським етапом коштуватиме 1 360 141, 36 грн, аутологічна трансплантація – 1 308 393,3 грн.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про депутатську недоторканність.

Як повідомлялося, в Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця.