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    У світі

    Росія боїться провокацій НАТО на параді Перемоги 24 червня

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    Через поширення коронавірусу в Росії парад Перемоги 9 травня скасували - Росія боїться провокацій НАТО на параді Перемоги 24 червня
    Через поширення коронавірусу в Росії парад Перемоги 9 травня скасували

    Через поширення коронавірусу в Росії парад Перемоги 9 травня перенесли на 24 червня

    Росія допускає, що НАТО може зробити провокаційні дії під час параду Перемоги. Про це розповів заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, передає ТАСС.

    «Хотілося б сподіватися на те, що здоровий глузд візьме гору, але повної впевненості бути не може, оскільки в альянсі запланували пік військової активності до 9 Травня», – зазначив він.

    7 травня Пентагон опублікував версію історії Другої світової з агресією СРСР. У тексті немає згадки про цю історичну подію, як і взагалі про хід військових дій СРСР проти Німеччини. Замість цього там коротко викладена роль США у війні після висадки в Нормандії.

    Через поширення коронавірусу в Росії парад Перемоги 9 травня скасували, відклавши його на невизначений термін. У підсумку захід довелося перенести з 9 травня на 24 червня через коронавірус.

    До слова, росіян привітали з 9 травня плакатом з фінським солдатом.

    Нагадаємо, російська влада планувала масштабне святкування 75-річчя закінчення Другої світової війни. На урочистості було запрошено лідерів провідних світових держав. У березні Кремль не збирався переносити парад або змінювати його формат через загрозу коронавірусу.

    Згодом президент РФ Путін доручив перенести святкування параду 9 травня через коронавірус. 

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