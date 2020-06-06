У США пандемія більше вдарила по доходах афроамериканців, ніж білих (дослідження)



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Опитування виявило песимістичні настрої серед респондентів-афроамериканців

Афроамериканці в більшості втратили роботу з початку спалаху коронавірусу

Падіння доходів через пандемію коронавірусу і карантинних обмежень, які пропонує зняти президент Дональд Трамп, сильніше торкнулося афроамериканських родин, ніж біле населення США. Про це повідомляє Financial Times.

Про фінансові труднощі через пандемію повідомили 74% афроамериканців і 58% білих американців, які брали участь в дослідженні. Афроамериканці в більшій кількості втратили роботу з початку спалаху коронавірусу.

25% афроамериканців були звільнені чи відправлені в неоплачувану відпустку після початку карантину. Аналогічні заходи торкнулися лише 19% білих респондентів.

Опитування також виявило песимістичні настрої серед респондентів-афроамериканців через ситуацію в охороні здоров’я і потенційне відновлення економіки. Так, 43% сказали, що ситуація з коронавірусом в їхньому регіоні зросте наступного місяця. Аналогічної думки дотримуються 32% білих американців.

Опитування проходило в період з 20 по 26 травня.

До слова, станом на ранок суботи, 6 червня, у світі підтверджено 6 850 597 випадків коронавірусу. З початку пандемії вилікувались 3 351 249 осіб, померли – 398 244.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (1 965 708), Бразилія (646 006) та Російська Федерація (449 834).

Нагадаємо, Бразилія пробила дно за кількістю заражень і смертей від коронавірусу.

Як повідомлялося, у Мексиці вже третій день поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу. Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб.