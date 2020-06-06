Протести в США: російський хмиз для американської пожежі

Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Сергій Борщевський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американські акції протесту дають нагоду російській пропаганді перемкнути увагу світової спільноти

В лютому 2018 року в статті «Російські «іхтамнєти» в Інтернеті: масштаби вражають» я, зокрема, писав про те, що Велике журі округу Колумбія висунуло обвинувачення у втручанні в президентські вибори в США путінському «кухарю» Євгенію Пригожину і ще двадцятьом керівним співробітникам Агентства Інтернет-досліджень, широко відомого як «фабрика тролів».

У згаданому обвинуваченні йшлося про те, що співробітники «фабрики», видаючи себе за американців, через соціальні мережі поширювали брехливу інформацію. Як стверджувалося в обвинувальному акті, «стратегічною метою» цієї компанії було внести дестабілізуючі розбіжності в американську політичну систему.

Як приклад наводилися події 21 травня 2016 року, про які на слуханнях у Сенаті США нагадав сенатор-республіканець від Північної Кароліни Річард Бьорр. Того дня фейсбук-група «Серце Техасу», що налічує понад 250 тисяч користувачів, скликала своїх прихильників на мітинг під гаслом «Припинити ісламізацію Техасу». Тоді ж таки фейсбук-група «Об'єднання мусульман Америки» (300 тисяч користувачів) запланувала акцію, спрямовану проти ісламофобії. Обидві акції мали відбутися одночасно і в одному місці - поблизу ісламського центру «Давах» у Х'юстоні. Доведено, що до мобілізації через Інтернет активістів для участі в обох акціях причетні співробітники петербурзької «фабрики тролів», перед якими стояла цілком очевидна задача: посіяти розбрат в американському суспільстві.

Стежачи за останніми подіями в США і володіючи цією інформацією щодо подій чотирирічної давнини, важко було утриматися від спокуси поділитися деякими здогадами. Але вирішив дочекатися аргументів. Не спокусився навіть тоді, коли 1 червня в одному з американських Інтернет-видань прочитав статтю «Чи є російський слід у протестах Джорджа Флойда?» Крістини Кітової, оглядачки, за публікаціями якої стежу і якій довіряю. Авторка, зокрема, відзначає звинувачення з боку президента Трампа на адресу організації Антифа, підкресливши при цьому, що в Росії Антифа від самого початку була керована і підтримувана Владиславом Сурковим, донедавна помічником Путіна. Оглядачка особливо наголошує, що протести відбуваються в рік президентських виборів у США та називає цілі російського втручання: викликати розбрат в американському суспільстві; втрутитися в президентські вибори; спричинити хаос і нестабільність в умовах економічної кризи, викликаної пандемією; винагородити Китай і послабити американський долар; особисто для Путіна під час хаосу в США просунутися в його геополітичному порядку денному, особливо в Лівії.

До цих міркувань Крістини Кітової можна було б додати ще деякі. Зокрема, що протести в США дають нагоду російській пропаганді перемкнути увагу світової спільноти на порушення прав людини в США, відволікаючи її від порушень тих самих прав кримських татар, від подій у Сирії, Лівії, на Донбасі та й у самій Росії. При цьому варто розуміти, що деструктивні дії Росії не обов'язково можуть бути пов'язані з підтримкою якогось кандидата і протидією іншому. Йдеться про традиційний російський/радянський антиамериканізм. Росію не влаштовує саме існування Америки, хоч би хто там був при владі. Принагідно зазначу, що чим швидше це усвідомить американський істеблішмент, тим краще для нього.

Відтак офіційне підтвердження моїх і Крістіни Кітової здогадів з'явилося позавчора, коли робоча група з протидії дезінформації ЄС оприлюднила заяву про те, що іноземні агенти з Росії та Китаю намагаються «використати для своїх цілей» протести в США у зв'язку зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда. Робоча група звернула увагу на спрямовану з Росії та Китаю інформаційну хвилю в соціальних мережах, на відмінності у висвітленні подій у ЗМІ Росії та російськомовними ЗМІ в США і зробила висновок про високу ймовірність того, що прокремлівські ЗМІ докладають зусиль, щоб використати ці події у власних цілях, можливо, як частину нинішньої кампанії з впливу на наступні американські вибори.

І остання заувага. Як відомо, реакцію президента Трампа на протести піддали критиці одразу кілька колишніх президентів США - демократи Джиммі Картер, Білл Клінтон, Барак Обама і республіканець Джордж Буш-молодший. Проти ініціативи президента з використання армії для припинення безладів виступив колишній глава Пентагону Джеймс Меттіс і нинішній Марк Експер, а також голова комітету начальників штабів, генерал Марк Майлі.

Ви можете уявити таке в Росії? Отож.

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