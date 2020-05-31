Заворушення в США. Кількість затриманих наближається до 1,7 тисячі



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У багатьох містах країни запроваджено надзвичайний стан

Небезпечні зіткнення спалахують між протестувальниками і поліцією в Нью-Йорку

За кілька останніх днів на фоні заворушень поліція в США затримала щонайменше 1 669 людей в 22 містах, причому майже третину з них – в Лос-Анджелесі. Про це повідомляє AP.

«З четверга поліція затримала щонайменше 1 669 людей у 22 містах. Близько третини цих затримань відбулося в Лос-Анджелесі, де губернатор оголосив надзвичайний стан і наказав національній гвардії підтримати 10 000 поліцейських міста, у той час як в місті влаштували десятки пожеж», – повідомляє видання.

Також зазначено, що співробітники національної гвардії використовували сльозогінний газ і гумові кулі в Міннеаполісі.

Окрім того, видання зазначає, що небезпечні зіткнення спалахують між протестувальниками і поліцією в Нью-Йорку.

Так, чергова ніч заворушень в майже кожному куточку країни залишила попелища і розруху в десятках американських міст в неділю, як «роки скипаючого розчарування з приводу жорстокого поводження з афро-американцями з боку поліції скипіли в проявах люті, що була зустрінута сльозогінним газом і гумовими кулями», відзначається в матеріалі видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Протягом ночі біля Білого дому тривали протести у зв’язку із загибеллю афроамериканця у місті Міннеаполіс, штат Міннесота, 25 травня.

Напередодні ввечері мер Міннеаполіса заявив про введення на вихідні комендантської години через протести, які переросли в безлади та зіткнення з поліцією.

Також у Портленді запровадили надзвичайний стан.

До слова, офіцеру американської поліції Дереку Човіну, який брав участь у смертельному затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, пред’явили звинувачення у вбивстві третього ступеня (вбивство з необережності).

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

До слова, перед Білим домом почалися зіткнення.

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