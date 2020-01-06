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    У світі

    У Тегерані поховали генерала Сулеймані, вбитого ракетним ударом США

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    Церемонія прощання з командувачем спецслужбами &laquo;Аль-Кудс&raquo; іранського КВІР Касемом Сулеймані - У Тегерані поховали генерала Сулеймані, вбитого ракетним ударом США
    Церемонія прощання з командувачем спецслужбами «Аль-Кудс» іранського КВІР Касемом Сулеймані

    Іранські ЗМІ заявляють, що «мільйони людей» прийшли у Тегерані на церемонію прощання

    У Тегеранському університеті в столиці Ірану відбулася церемонія прощання з командувачем спецслужбами «Аль-Кудс» іранського КВІР Касемом Сулеймані, який загинув під час удару американським безпілотником минулого тижня в Багдаді. Про це повідомляє IRNA.

    Під час церемонії верховний лідер аятолла Алі Хаменеї здійснив намаз за тіло Сулеймані.

    «Ця подія, яка транслюється в прямому ефірі на іранських телеканалах, отримала широке висвітлення в ЗМІ по всьому світу», - відзначає агентство.

    Іранські ЗМІ заявляють, що «мільйони людей» прийшли у Тегерані на церемонію прощання з генералом Сулеймані.

    За даними IRNA, посли Палестини, Туреччини, Афганістану, Іраку, Сирії, Узбекистану, Азербайджану, Кенії і Гвінеї-Бісау і повірений в справах Оману в Ірані брали участь у похованні генерала.

    Нагадаємо, генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані був убитий 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

     

    США Іран вбивство
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