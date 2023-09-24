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Буданов прокоментував можливу причетність України до ударів дронів в Судані

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Буданов прокоментував можливу причетність України до ударів дронів в Судані
Буданов порадив «кожному самому знаходити відповіді»
фото з відкритих джерел

Керівник ГУР Буданов заявив, що Україна буде діяти проти своїх ворогів «у будь-якій точці земної кулі», проте причетність українських спецслужб не підтвердив

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов не підтвердив і не спростував повідомлень у ЗМІ про ймовірну причетність українських спецслужб до атак дронами в Судані.

Генерал додав, що Україна буде діяти проти своїх ворогів «у будь-якій точці земної кулі».

«Я особисто ще рік тому відверто казав, що всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі. Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, – тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам», – сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, за повідомленням CNN, у Судані були атаковані бойовики Сил швидкої підтримки (RSF), яких підтримує ПВК «Вагнер». За серією ударів по них можуть стояти українські спецслужби.  Атака трапилася неподалік від столиці Судану, Хартума. Збройна група, яка має підтримку від «вагнерівців» та веде боротьбу проти суданської армії за контроль над країною, була атакована серією ударів, зокрема, FPV-дронами.

Головне управління розвідки Міноборони не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про те, що українські спецслужби нібито атакували воєнізоване угруповання у Судані, яке підтримує ПВК «Вагнера». 

Теги: Кирило Буданов безпілотник Судан

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