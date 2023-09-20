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«Є ознаки українського стилю»: безпілотники атакували «вагнерівців» у Судані (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Є ознаки українського стилю»: безпілотники атакували «вагнерівців» у Судані (фото)
фото: СNN

Київ офіційно не взяв на себе відповідальність за ці атаки

У Судані були атаковані бойовики Сил швидкої підтримки (RSF), яких підтримує ПВК «Вагнер». За серією ударів по них можуть стояти українські спецслужби. Про це пише CNN.

Атака трапилася неподалік від столиці Судану, Хартума. Збройна група, яка має підтримку від «вагнерівців» та веде боротьбу проти суданської армії за контроль над країною, була атакована серією ударів, зокрема, FPV-дронами.

«Це була робота не суданських військових. Відповідальність, ймовірно, несуть українські спецслужби», – каже українське військове джерело CNN.

Згідно з повідомленням видання, поки немає достатньо переконливих доказів, що саме Україна атакувала бойовиків у Судані. Однак видання вказує на те, що спостерігаються «характерні ознаки атак з дронів в стилі, типовому для України».

На опублікованих відеозаписах видно, що безпілотні літальні апарати атакували рухомі й нерухомі транспортні засоби бойовиків. Було здійснено 6 ударів по пікапах, які перетинали міст Шамбат. Ще вісім безпілотників здійснили атаки на припарковані автомобілі, будівлі та збройних осіб у західних передмістях Омбада та Омдурману.

«Є ознаки українського стилю»: безпілотники атакували «вагнерівців» у Судані (фото) фото 1
«Є ознаки українського стилю»: безпілотники атакували «вагнерівців» у Судані (фото) фото 2

У восьми ударах були задіяні принаймні два дрони, які використовують українські військові проти ЗС РФ. На думку експертів, така тактика нальоту БПЛА не характерна для Судану та африканського регіону загалом.

«Такі безпілотні літальні апарати з першими зауваженнями FPV були помічені на африканському континенті. Але за останній рік ми зафіксували збільшення використання таких БПЛА в Україні», – зазначив Вім Звейненбург, керівник проєкту гуманітарного роззброєння нідерландської організації PAX.

Джерело видання у Збойних силах Судану повідомило, що йому нічого невідомо про роботу дронів українських спецслужб по бойовиках. Американські чиновники теж здивувалися припущенням, що за цими атаками стоїть Україна.

Київ офіційно не взяв на себе відповідальність за ці атаки.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила нову приватну військову компанію. Відповідальним за створення нової ПВК за попередніми даними призначено генерала Сергія Суровікіна, якого нещодавно помітили в Алжирі. 

Теги: військові Україна ПВК Вагнера безпілотник Судан

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