Два генерали РФ важко поранені внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту – Буданов

Унаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, стверджує Кирило Буданов

За словами Буданова, у тяжкому стані перебувають російські топокупанти Олександр Романчук та Олег Цеков

Унаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов.

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Начальник ГУР розповів, що внаслідок удару по Севастополю командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку Олександр Романчук перебуває в дуже важкому стані.

Також без свідомості перебуває начальник штабу, командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ генерал-лейтенант Олег Цеков.

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«Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі», – повідомив Буданов.

Водночас Буданов не підтвердив повідомлень про ймовірну загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. Про його стан інформації в ГУР наразі немає.

На питання, яку роль в плануванні удару відіграли партизани та місцеві мешканці, Буданов відповів, що розвідка збирає дані з усіх джерел.

«Зрозуміло, що агентурні джерела – одні з основних», – додав він.

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Водночас начальник ГУР не став відповідати, чи для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ використали ракети західного виробництва.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Тим часом кримські пабліки публікують фото наслідків удару по штабу російського флоту. Фото свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. Наразі окупанти попереджують про небезпеку повторних ударів.

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець.

Крім того, сьогодні ввечері в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Користувачі пишуть про влучання в ТЕЦ.