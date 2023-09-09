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«Трошки недороблені»: ЗСУ розповіли про свіжовиготовлені в Росії дрони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Трошки недороблені»: ЗСУ розповіли про свіжовиготовлені в Росії дрони
Дрони, що випускає РФ, не такі «підривчасті»
фото з відкритих джерел

Окупанти запускають і іранські, і свіжовиготовлені в Росії дрони

Цього тижня під час ударів дронами по Одещині російська окупаційна армія використовувала як іранські, так і виготовлені в РФ безпілотники. Про це розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі «Суспільного».

За її словами, російські військові атакують переважно безпілотниками типу Shahed 136/131, у тому числі зібраними в Росії. Вони, зазначила Гуменюк, не такі швидкі й витривалі як іранські.

«Характерним є те, що використовується мішаний спосіб: і іранські, і свіжовиготовлені на Росії дрони. Як спостерігають наші хлопці, ті, що російські, вони трошки недороблені, тому що не такі швидкі, не такі витривалі, не такі «підривчасті». Вочевидь, десь підкрадають і чогось не докладають або не вистачає певних деталей», – розповіла Гуменюк.

Вона додала, що російська тактика атак на Одещину впродовж декількох ночей не змінюється. Дрони запускаються зі східного узбережжя Азовського моря та з бази пусків у Криму. Максимальну кількість шляху вони проходять вздовж акваторії Чорного моря.

«Вночі виявлення таких цілей ускладнено через те, що фактично мобільно-вогневі групи працюють по звуку та візуалізації. Візуалізувати у темряві дуже важко, а звук дуже характерний. Вони намагаються заглушити цей звук присутністю водної поверхні і спрямовують саме над акваторією моря. Потім, коли вони заходять на удар, виявляються дуже близько, і робота відбувається дуже потужно», – зазначила Гуменюк.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму російські загарбники розгорнули ще одну станцію чи табір для запуску дронів по території України.

Теги: Одещина війна росія окупанти безпілотник

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