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Росія заявила про атаку «українських десантників» та безпілотників на Крим

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія заявила про атаку «українських десантників» та безпілотників на Крим
Росія вкотре звинувачує Україну в атаці на окупований Крим
фото з відкритих джерел

За інформацією російського міноборони, системи ППО нібито знищили вісім безпілотників в акваторії Чорного моря

Російське Міноборони заявило про збиття восьми безпілотників над Чорним морем, які нібито атакували окупований Крим.

«Вночі 10 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні російського міноборони.

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито черговими засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря поблизу узбережжя Республіки Крим.

Пізніше росіяни додали, що вночі в західній частині акваторії Чорного моря на північний схід від острова Зміїний літаками морської авіації Чорноморського флоту нібито було знищено три швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з «десантними групами ЗСУ», що прямували в напрямку Кримського узбережжя.

Нагадаємо, що 9 вересня в Криму прогриміла серія потужних вибухів. Два потужні вибухи пролунали в районі Старого Криму, що на південному сході півострова. За пів години від місцевих жителів надійшли повідомлення про ще два вибухи у тому ж районі. При цьому російські окупанти не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі.

Останнім часом почастішали вибухи в окупованому Криму. Міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами. Окупанти звітували про знищення трьох морських дронів.

Як повідомлялося, голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд ввжає, що для деокупації Криму Україні може знадобитись не військова стратегія.

Теги: Крим безпілотник

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