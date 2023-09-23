Буданов розповів, як українські війська повернуть Бахмут

Буданов: Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в місто

Кроком для звільнення Бахмута є перекриття всіх шляхів постачання, які йдуть до міста.

Збройні сили України ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю theWarzone розповів про наступний крок української армії на шляху до звільнення Бахмута.

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Керівник Головного управління розвідки розповів, що нещодавнє звільнення українськими військами Кліщіївки є дуже важливим, тому що вона знаходиться на пагорбі, звідки відкривається вид на решту місцевості.

З його слів, наступним кроком для звільнення Бахмута є перекриття всіх шляхів постачання, які йдуть до міста.

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«Ця операція, за якою ми йдемо, дуже схожа на російську. З тією лише різницею, що вони все-таки вели ті лобові атаки на місто, які призвели до дуже великих втрат у живій силі. Ми не будемо цього робити. Ми постараємося охопити місто, і тільки після того, як воно буде охоплено, ми заїдемо в місто», – заявив Буданов.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський пообіцяв звільнити від російських окупантів місто Бахмут на Донеччині та два інших ключових українських міста.

«Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста», – сказав глава держави.

При цьому Зеленський відмовився назвати міста, які захисники мають намір звільнити. «Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план», – зазначив президент України.

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До слова, ЗСУ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.