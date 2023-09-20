Безпілотники атакували «вагнерівців» у Судані: розвідка відреагувала

Розвідка може лише констатувати, що Росія послаблює свій вплив скрізь по світу і втрачає все те, що завойовувалося нею

Головне управління розвідки Міноборони не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про те, що українські спецслужби нібито атакували воєнізоване угруповання у Судані, яке підтримує ПВК «Вагнера». Про це заявив представник розвідки Андрій Юсов у коментарі «РБК Україна».

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«Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати», – сказав Юсов.

При цьому він акцентував, що ГУР може лише констатувати, що Росія послаблює свій вплив скрізь по світу і втрачає все те, що завойовувалося нею і накопичувалося поколіннями ще з часів Радянського союзу.

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«Це зокрема стосується і Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де би вони не знаходилися», – підсумував Юсов.

Нагадаємо, за повідомленням CNN, у Судані були атаковані бойовики Сил швидкої підтримки (RSF), яких підтримує ПВК «Вагнер». За серією ударів по них можуть стояти українські спецслужби. Атака трапилася неподалік від столиці Судану, Хартума. Збройна група, яка має підтримку від «вагнерівців» та веде боротьбу проти суданської армії за контроль над країною, була атакована серією ударів, зокрема, FPV-дронами.