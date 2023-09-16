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Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
Затримано 36-річного співробітника компанії «Кронштадт»
фото із соцмережі

Мережевий інженер поширював конфіденційні відомості про компанію в інтернеті

У Москві затримали правоохоронці співробітника однієї з компаній з виробництва безпілотників за підозрою у зливі даних в інтернеті. Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, підозрюваний мав доступ до важливої інформації про компанію, він нібито оприлюднив дані на порталі Github – платформі для спільної розробки та зберігання коду IT-проектів.

Джерело стверджує, що співробітника компанії затримали 12 вересня. Порушена кримінальна справа за статтею про неправомірний вплив на критичну інформаційну інфраструктуру Росії.

Телеграм-канал Baza повідомляє, що йдеться про 36-річного співробітника компанії «Кронштадт». Вона розробляє та виробляє обладнання та софт для безпілотної авіації та оборонної промисловості. Затриманий, за даними Baza, перебуває під підпискою про невиїзд.

У компанії «Кронштадт» у розмові з телеканалом «Дождь» підтвердили, що їхній колишній мережевий інженер справді поширював конфіденційні відомості через Github. При цьому кримінальну справу, як стверджується, порушено за статтею про незаконне отримання відомостей, що становлять комерційну таємницю.

На сайті «Кронштадта» йдеться, що компанія проектує, розробляє та виробляє високотехнологічні безпілотні комплекси, системи навігації та наземного управління, у тому числі дрон-розвідник «Оріон».

Безпілотник «Оріон» Росія використовує у війні проти України.

Теги: війна росія безпілотник

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