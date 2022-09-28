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Будують халупи та лишають гори сміття: яка ситуація на виїздах із Росії

Надія Клочко
glavcom.ua
Будують халупи та лишають гори сміття: яка ситуація на виїздах із Росії
Росіяни по декілька діб стоять у чергах на кордоні
фото: Baza

Втікачі від мобілізації створили гуманітарну катастрофу у пунктах перетину кордону РФ

Росіяни продовжують стояти у величезних чергах на кордоні з Грузією та Казахстаном. Очікування у чергах затягується на декілька діб, тому втікачі від путінської мобілізації намагаються облаштовувати побут поблизу кордону.

Зокрема, у мережі з’явилися фото та відео обстановки на кордоні із Казахстаном на контрольно-пропускному пункті «Тепле». Там люди ставлять намети та будуть хижі із підручних матеріалів. Багато кому доводиться спати просто неба. Щоб зігрітися, люди палять багаття.

Будують халупи та лишають гори сміття: яка ситуація на виїздах із Росії фото 1
Будують халупи та лишають гори сміття: яка ситуація на виїздах із Росії фото 2
Будують халупи та лишають гори сміття: яка ситуація на виїздах із Росії фото 3
Будують халупи та лишають гори сміття: яка ситуація на виїздах із Росії фото 4

Багато людей стоїть і у черзі на кордоні з Грузією. Середній час очікування у пішій черзі на пункті пропуску «Верхній Ларс» становить більше доби. Автомобілістам доводиться очікувати на перетин кордону по кілька днів.

При цьому охочі вибратися із РФ повідомляють про гуманітарну катастрофу на кордоні – у людей закінчується бензин, вода та їжа, а купити їх практично неможливо. Також у пункті пропуску на грузинському кордоні накопичуються гори сміття, залишені росіянами.

Будують халупи та лишають гори сміття: яка ситуація на виїздах із Росії фото 5
Будують халупи та лишають гори сміття: яка ситуація на виїздах із Росії фото 6
Будують халупи та лишають гори сміття: яка ситуація на виїздах із Росії фото 7

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією. 

Міністр внутрішніх справ Казахстану Марат Ахметжанов раніше заявив, що Казахстан буде видавати Росії громадян, яких розшукують за ухилення від мобілізації.

До слова, у Росії триває часткова мобілізація, яка має закрити найпроблемніші для Кремля ділянки фронту. Щоправда, мобілізовані вже повідомляють, що їх кидатимуть у бій без жодної підготовки. Також мобілізовані скаржаться на нелюдські умови проживання у пунктах збору призовників. 

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Теги: росія Казахстан Грузія мобілізація кордон

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