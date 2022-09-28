США повідомили хороші новини російським втікачам від мобілізації

Росіяни можуть подавати заявки на надання притулку, однак розглядати їх будуть індивідуально

Російські громадяни, які тікають із країни від оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним мобілізації, можуть подавати заяви на надання притулку в США, заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, наголосивши, що американська влада вітає «всіх, хто шукає притулку». При цьому Жан-П'єр уточнила, що «кожну заяву буде розглянуто на індивідуальній основі». Про це інформують російські ЗМІ.



Раніше з подібною заявою виступила влада Німеччини. Серед тих, хто може розраховувати на притулок у ФРН, вони назвали «дезертирів з російської армії» та «противників путінського режиму». Проте офіційного рішення щодо видачі спеціальних віз чи надання притулку зазначеним категоріям громадян Росії поки що немає. Очікується, що його буде прийнято або відхилено протягом місяця.

Деякі країни Євросоюзу, зокрема Латвія та Чехія, заявили, що не видаватимуть візи росіянам, які ховаються від мобілізації.

Як відомо, 21 вересня Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни на території України. За словами президента Росії, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тис. резервістів». Однак джерела стверджують, що влада планує мобілізувати приблизно мільйон громадян.

Після оголошення мобілізації десятки тисяч громадян Росії залишили межі країни, на кордонах із прилеглими державами утворилися багатокілометрові затори.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні.