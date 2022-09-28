Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США повідомили хороші новини російським втікачам від мобілізації

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
США повідомили хороші новини російським втікачам від мобілізації
Черга у московському аеропорту «Внуково»
фото: News.GRP 

Росіяни можуть подавати заявки на надання притулку, однак розглядати їх будуть індивідуально

Російські громадяни, які тікають із країни від оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним мобілізації, можуть подавати заяви на надання притулку в США, заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, наголосивши, що американська влада вітає «всіх, хто шукає притулку». При цьому Жан-П'єр уточнила, що «кожну заяву буде розглянуто на індивідуальній основі». Про це інформують російські ЗМІ.
  
Раніше з подібною заявою виступила влада Німеччини. Серед тих, хто може розраховувати на притулок у ФРН, вони назвали «дезертирів з російської армії» та «противників путінського режиму». Проте офіційного рішення щодо видачі спеціальних віз чи надання притулку зазначеним категоріям громадян Росії поки що немає. Очікується, що його буде прийнято або відхилено протягом місяця.

Деякі країни Євросоюзу, зокрема Латвія та Чехія, заявили, що не видаватимуть візи росіянам, які ховаються від мобілізації.

Як відомо, 21 вересня Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни на території України. За словами президента Росії, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тис. резервістів». Однак джерела стверджують, що влада планує мобілізувати приблизно мільйон громадян.

Після оголошення мобілізації десятки тисяч громадян Росії залишили межі країни, на кордонах із прилеглими державами утворилися багатокілометрові затори.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

Читайте також:

Теги: влада Латвія міністр притулок путін Чехія росія мобілізація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До загарбницьких військ прибуло поповнення
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
У мережі виклали відео інструктажу російських мобілізованих
Будете спати як у тюрмі. Як військові командири РФ мотивують мобілізовних воювати
Сьогодні, 03:28
Маємо бути готовими до нової навали путінської орди
Мобілізація в РФ: Путіну немає що втрачати
Вчора, 19:36

Соціум

США повідомили хороші новини російським втікачам від мобілізації
США повідомили хороші новини російським втікачам від мобілізації
«Грыжи, колени, полуслепой». Промова офіцера РФ перед вояками насмішила мережу (відео) 
«Грыжи, колени, полуслепой». Промова офіцера РФ перед вояками насмішила мережу (відео) 
Латвія оголосила режим надзвичайної ситуації на кордоні із Росією
Латвія оголосила режим надзвичайної ситуації на кордоні із Росією
Влада Куби легалізувала одностатеві шлюби
Влада Куби легалізувала одностатеві шлюби
У Москві співробітники військкоматів почали «опечатувати» квартири призовників (фото)
У Москві співробітники військкоматів почали «опечатувати» квартири призовників (фото)
Росія почала вручати повістки на кордоні з Грузією
Росія почала вручати повістки на кордоні з Грузією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
76K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
75K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
70K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
48K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
39K
Іранські дрони атакували Умань. Стала відома мета окупантів

Новини

Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Сьогодні, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
26 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту