Букерівська премія-2021 оголосила короткий список номінантів

Претендентами на перемогу стали шість авторів

У Лондоні оголосили шорт-лист міжнародної Букерівської премії (Booker Prize), повідомляється на сайті премії.

Претендентами на перемогу стали шість авторів зі Сполучених Штатів, Шрі-Ланки, ПАР і Сомалі. За премію позмагаються: володар Пулітцерівської премії-2019 Річард Пауерс з романом «Збентеження», Патріша Локвуд з книгою «Всі про це мовчать», Анук Арудпрагазам («Дорога на північ»), Надіфа Мохамед («Авантюристи»), Меггі Шіпстед («Велике коло») і Деймон Гелгут («Обіцянка»).

Уточнюється, що Гелгут вже втретє номінований на Букерівську премію. Водночас в короткий список не ввійшов нобелівський лауреат Кадзуо Ісігуро.

Літературні твори були обрані з 158 книг, опублікованих у Великій Британії та Ірландії з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року. Переможця оголосять 3 листопада, він отримає грошовий приз у розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Букерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у світі англійської літератури. Вона вручається з 1968 року. До 2013 року її вручали тільки громадянам Великої Британії, Ірландії чи Зімбабве. На даний час отримати її може автор з будь-яким громадянством, основна умова – роман повинен бути написаний англійською мовою і опублікований у Сполученому Королівстві.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження премії імені Олександра Довженка кінорежисерці Наталії Ворожбит.