Нацгвардійцям подарують 300 книг

Багато літератури про війну на Донбасі і анексію Криму

Харківські видавництва та Національна гвардія України підписали меморандум на постачання нових книг. Тепер радянські видання замінюють новими чотири рази на рік. Про це повідомляє АТН.

«До нас приєдналися нові видавництва та друкарні, які самі прийшли, які сказали: «Ми чули і ми готові підключитися, ми готові допомагати хлопцям-строковикам, ми готові допомагати командуванню частин, ми готові допомагати НГУ», – розповів радник командувача Національної гвардії Дмитро Брук.

Військовим частинам передали 350 різних книг. Це в основному історична, документальна та художня література. Багато книг про війну на Донбасі і про анексію Криму.

Солдатам цей проєкт дуже сподобався, багато хто говорить, що радіє появі на полицях саме тих книг, які вони так хотіли прочитати.

«Останнє, що я читав, – це «Червоне і чорне». Досить цікавий твір. Я його перечитував. Був на навчанні в технікумі і читав його, а тут я його перечитав», – солдат Роман Горбань.

Крім допомоги Нацгвардії, видавництва Харкова передадуть 1 000 примірників дитячої літератури в школи, які розташовані на прифронтових територіях. У таких школах дуже мало україномовної літератури.

Нагадаємо, для ефективного гарантування безпеки держави структура міністерства внутрішніх справ має залишатися цілісною, заявив Денис Монастирський.

До слова, соратник Авакова Зорян Шкіряк вважає, що у випадку розділення МВС країну чекає велика біда. Крім того, Шкіряк допускає, що насправді керівництво МВС здійснює не міністр Монастирський, а люди з Офісу президента.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

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