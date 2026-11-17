Судово-медичний експерт доктор Майкл Фріман, який очолює науковий журнал Journal of Forensic and Legal Medicine, проаналізував фотографії та матеріали справи про загибель фінансиста Джеффрі Епштейна і дійшов висновку, що його, найімовірніше, вбили. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS News, передає «Главком».

Фахівець заявив, що задокументовані на тілі ушкодження не збігаються з офіційною версією про суїцид у серпні 2019 року, а сліди можливої фізичної боротьби та нападу під час розслідування просто проігнорували.

Настороженість у Фрімана викликали вже перші оглянуті знімки, на яких видно обличчя, верхню частину тулуба та дивні странгуляційні борозни на шиї. Попри те, що в офіційному звіті характер ушкоджень описали як типові для повішення похилі сліди, на фотографіях експерт побачив два сліди від петлі – другий розташовувався нижче за перший і під іншим кутом.

фото: CBS

За словами Фрімана, за суїцидального повішення такий нижній слід утворитися не може, адже навіть за подвійного обмотування петлі обидва витки тягнулися б угору до точки кріплення. Версію про дві спроби самогубства він також відкинув як нереалістичну: для цього Епштейн мав би під час першої спроби зламати під'язикову кістку та щитоподібний хрящ, отримати глибоке садно, але водночас зберегти свідомість, чого при повішенні під вагою власного тіла не буває.

фото: CBS

Перевіривши гіпотезу суїциду за допомогою 3D-моделювання, фахівець з'ясував, що значна частина травм на тілі фінансиста суперечить цій версії. Зокрема, ідеться про глибокий крововилив у м'які тканини лівого плеча, травму спини, тупу травму обличчя, а також сліди над борозною на шиї, які нагадують подряпини від нігтів. На думку Фрімана, усі ці ушкодження свідчать про боротьбу та насильницьке удушення, причому горизонтальні борозни вказують на те, що зашморг затягували ззаду.

Підтвердженням цієї версії експерт вважає знайдений у камері біля столу фрагмент вузької тканини з подвійним вузлом, зафіксований на одному зі знімків. Фріман припускає, що саме цей вузол притискався до шиї ззаду, залишивши нерівне садно на потилиці, що логічно пояснює загальну картину травм.

фото: CBS

Раніше у Франції знайшли мертвим 69-річного Даніеля Сіада – колишнього модельного агента, якого пов'язували зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Після повідомлення журналістів, інформацію про смерть підтвердила прокуратура міста Нантер. Втім, причини смерті наразі офіційно не встановлені, розпочато окреме розслідування.