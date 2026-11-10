Перший день переговорів в Абу-Дабі, візит Зеленського до Данії. Головне за 10 листопада 2026 року

Дайджест новин 10 листопада 2026 року

В Абу-Дабі відбувся перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії. Президент Володимир Зеленський прибув до Данії, де анонсував зустрічі з лідерами п'яти країн і повідомив про новий пакет оборонної допомоги.

«Главком» зібрав головні події дня 10 листопада.

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі

фото: Рустем Умєров/Telegram

10 листопада в Абу-Дабі відбувся перший із лютого раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії. Зустріч тривала близько чотирьох із половиною годин. Сторони обговорили можливі шляхи завершення війни, гарантії безпеки та гуманітарні питання. Переговори продовжаться 11 листопада.

Президент України назвав перший день зустрічей конструктивним і змістовним. За його словами, сторони обговорили звільнення полонених, довгострокові гарантії безпеки та можливі кроки для деескалації. Зеленський наголосив, що звільнення полонених залишається пріоритетом, і повідомив, що визначив українській делегації завдання на наступний день переговорів. Кушнер про готовність Путіна до миру.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий завершити війну «за належних умов». За словами Кушнера, такого висновку американська сторона дійшла після спілкування з очільником Кремля. Водночас він не уточнив, яких саме умов вимагає Москва, та зазначив, що росіяни також ставлять під сумнів готовність України та Європи до мирного врегулювання.

Володимир Зеленський у Данії

фото: ОП

Український президент прибув до Данії, де запланував зустрічі з прем'єр-міністеркою Метте Фредеріксен, главами урядів Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії, а також королем Фредеріком Х. Головними темами візиту стали зміцнення української оборони та співпраця з європейськими оборонними компаніями.

За підсумками зустрічі з Фредеріксен Зеленський повідомив про новий пакет оборонної допомоги на 645 млн євро. Кошти спрямують на закупівлю ударних дронів, безпілотників-перехоплювачів, боєприпасів для F-16 та підтримку ініціативи PURL. Окремо Данія виділить 20 млн євро на енергетичні потреби Херсонщини.

Також Зеленський анонсував можливе відкриття офісів українсько-європейського проєкту протиракетної оборони FREYJA в Копенгагені та Осло вже протягом місяця. Програма передбачає створення нової системи захисту від балістичних ракет, яка має доповнити наявні комплекси ППО. Окрім цього, сторони обговорили розвиток спільного виробництва безпілотників у межах ініціативи Drone Deal.

Кривава аварія в Болгарії

фото: БТА

10 листопада в Болгарії на автомагістралі «Тракія» поблизу міста Ямбол сталися дві масштабні ланцюгові аварії. Загинули 12 людей, ще 50 дістали травми. Загалом у ДТП потрапили 86 транспортних засобів. 63 автомобілі зіткнулися в напрямку Бургаса, ще 23 – на протилежному боці траси, в напрямку Софії. Частина машин перекинулася або зазнала значних пошкоджень.

За попередніми даними, причиною аварій міг стати густий туман. Видимість на дорозі скоротилася із 70–80 метрів до приблизно 10 метрів. Постраждалих доправлено до лікарень трьох регіонів, а рух автомагістраллю перекрито в обох напрямках.

Росіяни атакували пасажирський потяг у Сумах

фото: Сумська ОВА

Уранці 10 листопада російський безпілотник прицільно вдарив по приміському поїзду, який перебував на залізничній станції в Сумах. Про атаку повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров. Обійшлося без постраждалих: під час удару пасажирів у вагонах не було, а поїзна бригада перебувала в укритті.

Григоров наголосив, що російські війська продовжують атакувати цивільний транспорт і залізничну інфраструктуру області, та закликав жителів не ігнорувати повітряні тривоги й дотримуватися вказівок залізничників.

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