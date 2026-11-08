Українка вийшла заміж у США та була шокована весільними подарунками американців

Дівчина розповіла, як заведено вітати молодят за океаном

Українка на ім’я Юлія, яка вийшла заміж у США два місяці тому, порівняла українські та американські весільні звичаї. Як інформує «Главком», у своєму TikTok-блозі дівчина розповіла про те, як заведено вітати молодят за океаном і чому її власне свято завершилося вельми незвично.

Авторка відео детально зупинилася на трьох найпоширеніших форматах подарунків у США. Перший із них – складання спеціального переліку бажань – вішлиста.

«Це така традиція, коли молодята самі створюють свій вішлист у різних магазинах. Гості тоді купують те, що вони там відібрали за своїми можливостями, за своїм бюджетом», – каже дівчина.

Другим популярним подарунком є гроші. За словами українки, американці нерідко дарують готівку чи переказують кошти на спеціально створені рахунки.

«Так, в Америці теж дарують гроші в конвертах або відправляють гроші на фонд, який молодята створюють, наприклад, на їхню весільну подорож», – пояснила дівчина.

Третім улюбленим варіантом серед американців є подарункові картки – на вечерю, ресторан, у магазин тощо.

Проте на практиці все сталося зовсім інакше, ніж очікувала наречена, адже американські гості на її весіллі не подарували нічого. На її думку, причиною такої ситуації міг стати той факт, що вона не підготувала попередній перелік бажаних речей.

«Можливо, через те, що я не зробила цей вішлист, вони сприйняли, що, значить, подарунки приносити не треба. Я до цього була готова, але все одно, коли ти з цим по факту стикаєшся, воно якось дуже дивно, бо в нас інакше. І не ображаєшся на людей, тому що… ну, мабуть, тут так», – розповіла дівчина.

На завершення ролика авторка звернулася до користувачів із закликом поділитися думками та обговорити, яка саме сума є прийнятною для весільного подарунка.

У коментарях українці дуже здивувалися такій ситуації та поділилися, скільки самі дарують на весілля в Америці:

«$500»;

«Ми дарували $700-1000 з сімʼї 3 з дитиною. Це в Україні»;

«Шо його сказати, як шо воно канєшно»;

«Сестра вийшла заміж в Італії, ні один букет квітів з боку італійців, тільки наші з квітами, понад 100 людей. Теж запам’яталось»;

«А загалом наші і поляки несуть за пари $200 і +++ якщо в ресторані, щоб просто відплатити місце і її»;

«500+ з пари»;

«500»;

«Ми ходили то за двох $700 Нью-Джерсі»;

«Я вважаю, якщо нічого, тоді б хоча квіти чи вазон чи яблучний пиріг)»;

«$700–1000 з двох»;

«Мій чоловік американець і він сказав, що на весілля дарують суму грошей, які молодята витратили на ресторан, одна особа. 50 за людину на банкеті означає $50 дол в конверті. Максимум менш як 20%»;

«Мій шок у шоці … нічого не подарували вони, а соромно мені».

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