Головна Країна Суспільство
search button user button menu button
1719-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Українка вийшла заміж у США та була шокована весільними подарунками американців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українка вийшла заміж у США та була шокована весільними подарунками американців
Радість нареченої затьмарила відсутність подарунків
фото: yuliia.myhre/Instagram

Дівчина розповіла, як заведено вітати молодят за океаном

Українка на ім’я Юлія, яка вийшла заміж у США два місяці тому, порівняла українські та американські весільні звичаї. Як інформує «Главком», у своєму TikTok-блозі дівчина розповіла про те, як заведено вітати молодят за океаном і чому її власне свято завершилося вельми незвично.

Авторка відео детально зупинилася на трьох найпоширеніших форматах подарунків у США. Перший із них – складання спеціального переліку бажань – вішлиста.

Українка вийшла заміж у США та була шокована весільними подарунками американців фото 1

 «Це така традиція, коли молодята самі створюють свій вішлист у різних магазинах. Гості тоді купують те, що вони там відібрали за своїми можливостями, за своїм бюджетом», – каже дівчина.

Другим популярним подарунком є гроші. За словами українки, американці нерідко дарують готівку чи переказують кошти на спеціально створені рахунки.

Українка вийшла заміж у США та була шокована весільними подарунками американців фото 2

«Так, в Америці теж дарують гроші в конвертах або відправляють гроші на фонд, який молодята створюють, наприклад, на їхню весільну подорож», – пояснила дівчина.

Третім улюбленим варіантом серед американців є подарункові картки – на вечерю, ресторан, у магазин тощо.

Проте на практиці все сталося зовсім інакше, ніж очікувала наречена, адже американські гості на її весіллі не подарували нічого. На її думку, причиною такої ситуації міг стати той факт, що вона не підготувала попередній перелік бажаних речей.

«Можливо, через те, що я не зробила цей вішлист, вони сприйняли, що, значить, подарунки приносити не треба. Я до цього була готова, але все одно, коли ти з цим по факту стикаєшся, воно якось дуже дивно, бо в нас інакше. І не ображаєшся на людей, тому що… ну, мабуть, тут так», – розповіла дівчина.

На завершення ролика авторка звернулася до користувачів із закликом поділитися думками та обговорити, яка саме сума є прийнятною для весільного подарунка.

У коментарях українці дуже здивувалися такій ситуації та поділилися, скільки самі дарують на весілля в Америці:

  • «$500»;
  • «Ми дарували $700-1000 з сімʼї 3 з дитиною. Це в Україні»;
  • «Шо його сказати, як шо воно канєшно»;
  • «Сестра вийшла заміж в Італії, ні один букет квітів з боку італійців, тільки наші з квітами, понад 100 людей. Теж запам’яталось»;
  • «А загалом наші і поляки несуть за пари $200 і +++ якщо в ресторані, щоб просто відплатити місце і її»;
  • «500+ з пари»;
  • «500»;
  • «Ми ходили то за двох $700 Нью-Джерсі»;
  • «Я вважаю, якщо нічого, тоді б хоча квіти чи вазон чи яблучний пиріг)»;
  • «$700–1000 з двох»;
  • «Мій чоловік американець і він сказав, що на весілля дарують суму грошей, які молодята витратили на ресторан, одна особа. 50 за людину на банкеті означає $50 дол в конверті. Максимум менш як 20%»;
  • «Мій шок у шоці … нічого не подарували вони, а соромно мені».

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» колишня співробітниця видання Тетяна Котенко, яка прожила в Америці чотири роки, розповіла про те, що через різку зміну міграційної політики у США українські біженці масово стикаються із жорсткими бюрократичними перешкодами, скасуванням автоматичного продовження статусів та суттєвим подорожчанням документів.

Раніше директорка з комунікацій SCM Ріната Ахметова Наталія Ємченко прилетіла до Гданська, де її увагу привернула реклама в одній з вбиралень аеропорту

Читайте також:

Теги: гроші українці весілля біженці США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В.о. генпрокурора розповів, як він потрапив до США
Працював на американській заправці. В.о. генпрокурора Ковальський розповів, як розпочав свій трудовий шлях
3 листопада, 19:26
Відстань польоту становила приблизно 16–18 км
«Над водою дуже переживав»: врятований дроном боєць розповів про політ (відео)
21 жовтня, 05:58
Загалом на будівництво укриття для навчального закладу з бюджету виділили понад 167 млн грн
Розкрадання мільйонів на укритті для ліцею під Києвом: оголошено підозру директорці компанії
20 жовтня, 18:28
С-400 «Тріумф» – російський зенітний ракетний комплекс великої дальності, призначений для ураження повітряних цілей, зокрема літаків, безпілотників і ракет
США знову залишили Київ без попередження про балістичну атаку – ЗМІ
19 жовтня, 07:33
За словами президента, про спортивне минуле Гастеда йому розповів колишній тренер з американського футболу
«Я не часто роблю так із чоловіками»: Трамп розповів про сідниці сенатора на передвиборчому мітингу
13 жовтня, 13:55
Реструктуризація не повинна вплинути на доступність сервісу
Один з найбільших фотобанків світу оголосить про банкрутство: чи працюватиме сервіс
13 жовтня, 11:31
У березні 2023 року ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у російських олігархів Аркадія й Ігоря Ротенбергів
Один івент за ціною квартири: ТРЦ Ocean Plaza спустить мільйони на розваги й Санту
12 жовтня, 11:09
Іонова стала власницею нового житла на початку жовтня
Нардепка від партії Порошенка купила квартиру за 7 млн грн на Заході України
11 жовтня, 11:00
У коментарях під дописом рієлторки думки користувачів розділилися
«Без дітей і тварин». Пост рієлторки з Івано-Франківська спричинив скандал у мережі
9 жовтня, 15:47

Суспільство

Господарство на Черкащині вперше виростило незвичну редьку
Господарство на Черкащині вперше виростило незвичну редьку
Прогноз погоди на тиждень: 9 – 15 листопада 2026 року
Прогноз погоди на тиждень: 9 – 15 листопада 2026 року
Українка вийшла заміж у США та була шокована весільними подарунками американців
Українка вийшла заміж у США та була шокована весільними подарунками американців
Найавторитетніший гороскоп на тиждень 9–15 листопада 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на тиждень 9–15 листопада 2026 року
Відкоркувала для Путіна херес за $100 тис., а тепер засідає в Держдумі: як буковинка стала депутаткою в РФ
Відкоркувала для Путіна херес за $100 тис., а тепер засідає в Держдумі: як буковинка стала депутаткою в РФ
На Черкащині господар виростив гарбуза-велета
На Черкащині господар виростив гарбуза-велета

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2026
101K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
101K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
73K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
71K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Другий блекаут за два тижні. Влада повідомила про наслідки нових ударів по Дніпру
Сьогодні, 11:48
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 8 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2026: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
6 листопада, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua