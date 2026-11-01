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У Києві чоловік помер під час лікування зубів, дружина подала позов на клініку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Києві чоловік помер під час лікування зубів, дружина подала позов на клініку
Обставини смерті В’ячеслава Резніченка та відповідальність причетних осіб мають бути встановлені в передбаченому законом порядку
фото: скріншот із відео

Власник клініки Салім Караме підтверджує, що лікар-анестезіолог, який проводив операцію, після трагедії був звільнений

У листопаді 2022 року 51-річний В’ячеслав Резніченко прийшов до стоматологічної клініки у Києві на планове хірургічне втручання під седацією. Додому він уже не повернувся. Його дружина Марина стверджує, що під час операції медики допустили низку порушень, які могли призвести до смерті чоловіка. Нині жінка намагається домогтися відповідальності та компенсації. Як інформує «Главком», про це йдеться в сюжеті програми «Сніданок з 1+1».

За словами Марини Резніченко, чоловік мав серйозні проблеми із зубами. Йому планували видалити дев’ять зубів, встановити імпланти, а згодом зробити металокерамічні коронки. Оскільки втручання мало тривати понад три години, операцію вирішили проводити під седацією.

У Києві чоловік помер під час лікування зубів, дружина подала позов на клініку фото 1

18 листопада 2022 року о 16:15 В’ячеслав прибув до клініки. Уже о 18:00 того дня було констатовано його смерть. На момент операції дружина перебувала за кордоном, у Женеві, де гостювала в доньки.

Марина розповідає, що за цей час провели три експертизи. За її словами, вони виявили кілька можливих порушень: зокрема, нібито вдвічі перевищену дозу препарату «Пропофол», відсутність ЕКГ перед втручанням, неправильну інтубацію та несвоєчасний виклик швидкої допомоги. Як стверджує жінка, медик викликав її приблизно через 50 хвилин після погіршення стану пацієнта.

Марина та В’ячеслав Резніченки
Марина та В’ячеслав Резніченки
скріншот із відео

Спочатку Марина не планувала судитися з клінікою. Вона стверджує, що її переконували покладати відповідальність виключно на лікаря-анестезіолога, а власник закладу обіцяв допомагати родині. Однак після зміни ставлення до неї жінка вирішила звернутися до суду. За її словами, вона вимагає два мільйони гривень компенсації моральної шкоди.

Власник клініки Салім Караме підтверджує, що лікар-анестезіолог, який проводив операцію, після трагедії був звільнений. Він називає медика винним у смерті пацієнта, однак наголошує, що спочатку родина не мала претензій до самого закладу. Караме також заявляє, що протягом кількох років допомагав Марині, але припинив спілкування після того, як вона озвучила суму компенсації. На його думку, йдеться вже не про відшкодування моральної шкоди, а про шантаж. Власник клініки не виключає, що сам звернеться до суду.

Журналісти намагалися отримати коментар від лікаря-анестезіолога, однак на момент підготовки сюжету відповіді не було.

Адвокатка Дарина Кравчук пояснює, що в цій історії є два юридичні напрями. Перший – кримінальне провадження щодо можливих дій лікаря. Якщо слідство встановить, що саме його дії призвели до смерті пацієнта, він може понести кримінальну відповідальність.

Другий напрям – цивільний позов до клініки про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. За словами адвокатки, для таких позовів строк позовної давності не є перешкодою в цій ситуації, а зміна назви закладу чи його власників сама собою не звільняє юридичну особу від відповідальності.

Наразі в цій справі ще немає остаточного судового рішення, а обставини смерті В’ячеслава Резніченка та відповідальність причетних осіб мають бути встановлені в передбаченому законом порядку.

Нагадаємо, у Чернігові анестезіолог приватної клініки отримав підозру в неналежному виконанні професійних обов'язків після загибелі 42-річної пацієнтки, яка не вийшла з наркозу після косметичної операції. Це не перший подібний випадок в Україні: у січні 2026 року пластичний хірург київської приватної клініки постав перед судом після смерті 28-річної пацієнтки.

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Теги: Київ лікар смерть слідство медик

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