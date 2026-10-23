Відмова від НАТО та зняття санкцій із Росії. Журналісти розсекретили черговий мирний план США

Київ побоюється, що Вашингтон укладе вигідні угоди з Москвою ще до завершення війни

Сполучені Штати Америки намагаються відновити переговори про завершення російсько-української війни, пропонуючи нову схему можливих домовленостей між Києвом і Москвою. Серед її положень – відмова України від вступу до НАТО, перспектива членства в Європейському Союзі, скасування санкцій проти Росії та відновлення постачання російського газу до Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Economist.

За інформацією видання, американська адміністрація намагається терміново відновити роботу над мирною угодою, яку журналісти характеризують як незбалансовану. Водночас українські посадовці поки не мають повної інформації про останні пропозиції Вашингтона, хоча загальна схема можливих домовленостей їм уже знайома.

Зокрема, один із варіантів передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. Для України пропонують інвестиційний пакет і перспективу членства в Європейському Союзі в обмін на відмову від вступу до Північноатлантичного альянсу.

Росія, відповідно до описаної схеми, може отримати можливість укладати комерційні угоди з американськими компаніями, домогтися скасування санкцій та нормалізації політичних відносин зі Сполученими Штатами.

Крім того, серед нових економічних пропозицій для Москви розглядають відновлення постачання російського природного газу до Європи та відновлення роботи газопроводу «Північний потік».

Водночас, як зазначає The Economist, Росія наразі не демонструє готовності до мирного врегулювання. Москва розпочинає масштабну зимову кампанію ударів і, ймовірно, намагатиметься затягувати переговорний процес, розраховуючи на поступки в питанні санкцій.

Українські переговорники побоюються, що американські представники можуть домовитися про вигідні економічні угоди з Росією ще до завершення бойових дій. «З їхньої точки зору, навіщо чекати й втрачати час? Час – це гроші», – зазначив один з українських чиновників.

На тлі нових мирних ініціатив відносини між Україною та США стають дедалі нестабільнішими. Однією з причин напруження стали обмеження супутникового зв'язку Starlink для українських безпілотників.

За інформацією The Economist, рішення Вашингтона могло виглядати як дипломатичне попередження, однак його наслідки безпосередньо відчули українські військові.

Водночас ніхто з представників адміністрації президента США Дональда Трампа публічно не визнає відповідальності за ухвалення цього рішення. За оцінкою видання, воно могло походити з вузького кола осіб навколо американського президента, зокрема Ілона Маска та спеціального посланця Стіва Віткоффа.

Згідно з повідомленнями, Маск нібито хотів покарати Україну за удари по російських нафтопереробних заводах. Водночас один із чиновників стверджує, що підприємець зв'язався з Білим домом лише після запровадження обмежень.

Інше джерело зазначає, що Маск співчуває Україні, хоча складається враження, що Володимир Путін іноді випереджає його. За оцінкою The Economist, для російського президента перебої зі Starlink стали кульмінацією двох успішних для нього тижнів.

Джерело в американському уряді водночас заперечує, що останні рішення Трампа спрямовані на примушування України до капітуляції. Натомість співрозмовник видання вважає американського президента жертвою успішної російської інформаційної операції.

За словами джерела, Трамп також занепокоєний несприятливими результатами соціологічних опитувань напередодні проміжних виборів у США.

Окрему увагу видання приділяє діяльності американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. За оцінкою співрозмовників The Economist, вони помилково розглядають мотиви Путіна переважно як економічні та територіальні, недооцінюючи націоналістичну складову його політики. Це, на думку джерел, робить американських переговорників вразливими до російських маніпуляцій.

Колишній американський чиновник також різко розкритикував ситуацію навколо Трампа та його оточення, заявивши, що президент США створює складні обставини, водночас покладаючись на людей, чиї рішення викликають сумніви.

The Economist також звертає увагу на політичні розрахунки президента України Володимира Зеленського, який останнім часом критикував Трампа за недостатньо рішучі рішення.

За припущенням видання, український президент може розраховувати на те, що несприятливі для республіканців результати проміжних виборів послаблять позиції американського лідера.

Однак такий розрахунок може виявитися помилковим. Один із членів Конгресу, який симпатизує Трампу, зазначив, що посилення розслідувань проти президента з боку контрольованого демократами Конгресу може спровокувати ще агресивнішу поведінку глави Білого дому.

На думку The Economist, подібний розвиток подій навряд чи буде сприятливим для України, яка одночасно стикається з військовим тиском Росії та невизначеністю у відносинах зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, 21 жовтня спеціальний представник президента США Стів Віткофф прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Американський посадовець привіз документи, у яких викладено підходи до завершення війни в Україні. Під час зустрічі він також заявив про прогрес у переговорах в Осло та висловив сподівання на відновлення тристороннього діалогу між Україною, США та Росією.