Ключовий фігурант справи Епштейна загадково помер у власному домі

Ім'я Даніеля Сіада згадувалося в документах понад 2000 разів

У Франції знайшли мертвим 69-річного Даніеля Сіада – колишнього модельного агента, якого пов'язували зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна. Про це пише «Главком» з посиланням на France24.

Після повідомлення журналістів, інформацію про смерть підтвердила прокуратура міста Нантер. Втім, причини смерті наразі офіційно не встановлені, розпочато окреме розслідування.

За даними прокуратури, тіло Сіада виявили 20 липня у його будинку в місті Коломб поблизу Парижа. Правоохоронці відкрили провадження для встановлення причин смерті, а найближчим часом має бути проведений судово-медичний розтин.

Подробиці та зв'язок зі справою Епштейна

Даніель Сіад перебував під слідством у Франції у справі про ймовірну допомогу Джеффрі Епштейну у вербуванні молодих жінок для сексуальної експлуатації. Водночас на момент смерті йому не було висунуто обвинувачення у справі Епштейна, а правоохоронці ще не встигли допитати його. Сам Сіад заперечував будь-яку причетність до злочинної діяльності та заявляв, що хотів дати свої пояснення слідчим.

У травні 2026 року в інтерв'ю BFMTV він публічно визнавав наявність професійних і ділових контактів із фінансистом, однак стверджував, що нічого не знав про його злочинну діяльність. За словами Сіада, Епштейн представлявся кастинг-директором бренду Victoria's Secret, а про його злочинну діяльність він нібито не знав.

Офіційно до судової відповідальності у цій справі Сіада не притягували, однак загалом ім’я модельного агента фігурує в матеріалах справи Епштейна 2 090 разів. Документи Міністерства юстиції США містять листування, яке, за версією слідства, стосується пошуку та залучення молодих жінок у різних країнах Європи, Африки та Латинської Америки.

До речі, крім розслідування щодо зв'язків із мережею Епштейна, у Франції Сіад також був фігурантом окремого розслідування після скарг кількох жінок, які звинувачували його у зґвалтуванні та сексуальному насильстві. Він усі ці обвинувачення відкидав.

Нагадаємо, Джеффрі Епштейн був заарештований у США у 2019 році за обвинуваченнями у торгівлі неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації. У серпні того ж року його знайшли мертвим у камері федеральної в'язниці Нью-Йорка. Офіційний висновок американського слідства - самогубство.

До слова, в червні Білл Гейтс уперше докладно пояснив характер своїх контактів із Джеффрі Епштейном під час закритих слухань у Конгресі США, заявивши, що шкодує про ці зустрічі. Засновник Microsoft також звернувся до жертв засудженого фінансиста та розповів, чому підтримував із ним зв'язок.