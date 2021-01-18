Чехія ініціює введення санкцій ЄС за затримання Навального

Міністр закордонних справ Чехії назвав затримання Навального в аеропорту політично мотивованим

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек засудив затримання російського оппозиционнера Олексія Навального. У зв'язку з цим він збирається запропонувати обговорити санкції проти Росії на рівні Європейського союзу.

Про це Петржичек написав у своєму Twitter.

Він назвав затримання Навального в аеропорту політично мотивованим.

«Він був затриманий за свої погляди, а не за те, в чому його офіційно звинувачували. Тим самим російський режим порушує міжнародні договори про права людини. Я спробую підняти це питання на наступному засіданні Ради закордонних справ ЄС. Пропоную обговорити можливі санкції», - написав глава МЗС Чехії.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс назвав затримання Навального «абсолютно неприйнятним». Він допустив введення нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після прильоту з Німеччини під час паспортного контролю в аеропорту «Шереметьєво».

Майбутній радник з нацбезпеки при обраного президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений. Винних у його затриманні потрібно притягнути до відповідальності.