Висновок лікарів: Земан не може повноцінно виконувати обов’язків президента Чехії

Медики відзначили покращення стану здоров'я Мілоша Земана, але вважають, що йому краще залишитися у лікарні

Політик, переконані лікарі, все ще не в змозі працювати повний робочий день

Президент Чехії Мілош Земан, якого госпіталізували у жовтні, наразі не в змозі повністю виконувати своїх обов'язків. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на главу консиліуму медиків Томаша Зіму.

Політик, переконані лікарі, все ще не в змозі працювати повний робочий день

За даними агентства, лікарі відзначили покращення стану здоров'я глави держави, але вважають, що йому краще залишатися у лікарні. Зіма також не розповів, коли Земана буде виписано.

Планується, що президент у суботу, 6 листопада, прийме в госпіталі кандидата в прем'єри Чехії Петра Фіалу, а також доручить йому сформувати новий уряд республіки.

У свою чергу, сам Земан пообіцяв пропрацювати до кінця свого терміну у 2023 році, попри те, що провів майже місяць у реанімації, пише RT.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан страждає печінковою енцефалопатією. Його помістили в Центральний військовий госпіталь у Празі.

Повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

Земана госпіталізували 10 жовтня. Директор медзакладу і лікар президента професор Мирослав Заворал відмовився розкривати діагноз пацієнта.

Варто також вказати, що Земан відомий своєю проросійською риторикою та різкими заявами щодо України.

Так, Мілош Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні, в його адміністрації назвали позицію МЗС країни з цього приводу ганебною.

Також президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.