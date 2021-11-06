Уряд скоротив термін дії міжнародних сертифікатів про одужання від коронавірусу

Covid-сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік

Термін дії ковід-сертифікатів, що діють на території Україні, залишається без змін

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування та використання ковід-сертифікатів. Термін дії міжнародних сертифікатів після одужання скорочений зі 180 до 105 днів. Про це йдеться у постанові уряду №1156 від 4 листопада.

Термін дії сертифікатів, що діють на території Україні, залишається на рівні 180 днів.

Крім того, порядок доповнений нормою про те, що сертифікат може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

Норми щодо дії сертифікатів містяться у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби Covid-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.

Нагадаємо, поліція Полтавської області запропонувала амністію власникам підроблених Covid-сертифікатів за умови співпраці зі слідством у розкритті злочину.

Як повідомлялося, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт 6084 про посилення відповідальності за підробку Covid-документів.

У жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження. Слідчі повідомили йому про підозру.