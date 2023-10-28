Нетаньяху підтвердив початок наземної операції у Секторі Гази

Ізраїльські військові увійшли на територію Сектору Гази, щоб знищити ХАМАС

Другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу розпочався з введенням у Сектор Гази напередодні ввечері нових наземних сил. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє The Times of Israel.

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«Цілі війни Ізраїлю зрозумілі – знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників додому», – заявив він.

За його словами, рішення про початок наземної операції було ухвалено одноголосно як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.

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«Наші командири і солдати, які воюють на ворожій території, знають, що нація і керівництво країни підтримують їх», – сказав Нетаньяху.

Прем'єр Ізраїлю додав, що військовослужбовці, з якими він зустрічався в польових умовах, сповнені рішучості змусити ХАМАС заплатити за свої дії 7 жовтня.

«Вони сповнені рішучості викорінити це зло у світі, заради нашого існування і, я додам, заради всього людства», – сказав він.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вчора ввечері розпочався «новий етап війни».

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Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

Нагадаємо, що жителі Сектору Гази стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні.

До слова, Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 28 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по командиру повітряних сил ХАМАСу Асему Абу Ракабе.

За ніч винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази, включаючи підземні штаби та військову інфраструктуру.