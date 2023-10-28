Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Нетаньяху підтвердив початок наземної операції у Секторі Гази

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нетаньяху підтвердив початок наземної операції у Секторі Гази
Ізраїльські військові увійшли на територію Сектору Гази
фото з відкритих джерел

Ізраїльські військові увійшли на територію Сектору Гази, щоб знищити ХАМАС

Другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу розпочався з введенням у Сектор Гази напередодні ввечері нових наземних сил. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє The Times of Israel.

«Цілі війни Ізраїлю зрозумілі – знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАСу і повернення заручників додому», – заявив він.

За його словами, рішення про початок наземної операції було ухвалено одноголосно як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.

«Наші командири і солдати, які воюють на ворожій території, знають, що нація і керівництво країни підтримують їх», – сказав Нетаньяху.

Прем'єр Ізраїлю додав, що військовослужбовці, з якими він зустрічався в польових умовах, сповнені рішучості змусити ХАМАС заплатити за свої дії 7 жовтня.

«Вони сповнені рішучості викорінити це зло у світі, заради нашого існування і, я додам, заради всього людства», – сказав він.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що вчора ввечері розпочався «новий етап війни».

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. 

Нагадаємо, що жителі Сектору Гази стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні.

До слова, Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 28 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по командиру повітряних сил ХАМАСу Асему Абу Ракабе.

За ніч винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази, включаючи підземні штаби та військову інфраструктуру.

Теги: міністр військові Сектор Гази ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив про відкликання дипломатів з Туреччини
Ізраїль відреагував на скандальні заяви Ердогана
Сьогодні, 19:19
Ізраїль повідомив про розширення зони наземної операції в Секторі Гази
Ізраїль заявив про початок нового етапу війни
Сьогодні, 16:51
Ізраїль почав операцію зі знищення ХАМАСу
Операція Ізраїлю в секторі Гази. Яка позиція світу
Сьогодні, 14:04

Соціум

Ердоган порівняв загиблих у Секторі Газі із жертвами війни РФ проти України
Ердоган порівняв загиблих у Секторі Газі із жертвами війни РФ проти України
Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію
Кандидат в президенти США призупинив свою кампанію
Ізраїль відмовився від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Газі
Ізраїль відмовився від Starlink після заяв Маска про роботу мережі в Газі
Нетаньяху підтвердив початок наземної операції у Секторі Гази
Нетаньяху підтвердив початок наземної операції у Секторі Гази
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
Новий гігантський стіл Путіна насмішив світ
Лавров зробив абсурдну заяву про монстра-Зеленського
Лавров зробив абсурдну заяву про монстра-Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
24K
На Київ та область обрушився ураганний вітер
9026
Таксист, який потрапив у мовний скандал, несподівано заговорив українською
6632
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
6486
Ураганний вітер в Києві вже наробив лиха (фото, відео)
6477
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Морський коридор України відновив роботу: до портів прибули відразу 10 суден
Сьогодні, 14:45
Знищено засоби ППО та «Солнцепьок»: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 07:19
Україну знову накриють дощі: прогноз погоди на 28 жовтня
Сьогодні, 05:40
Умєров провів розмову з главою Пентагону: про що говорили
Сьогодні, 03:20
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту