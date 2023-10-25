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Генсек ООН звинуватив Ізраїль у нападі ХАМАСу, а потім виправдався за свої слова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генсек ООН звинуватив Ізраїль у нападі ХАМАСу, а потім виправдався за свої слова
Гутерреш сказав, що напад терористів був нібито наслідком ізраїльської окупації
фото з відкритих джерел

Антоніу Гутерреш: «Я шокований спотвореннями деяких моїх заяв»

Генеральний секретар НАТО Антоніу Гутерреш заявив, що його слова щодо того, що Ізраїль сам спровокував напад ХАМАСу не правильно зрозуміли. Про це повідомляє Reuters.

«Я шокований спотвореннями деяких моїх заяв... нібито я виправдовував терористичні акти ХАМАС. Це неправда. Це було навпаки», – сказав він.

При цьому він не вказав конкретно на Ізраїль.

Нагадаємо, учора у Нью-Йорку проходило засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Ізраїлі. Під час свого виступу на засіданні Гутерреш сказав, що напад терористів був нібито наслідком ізраїльської окупації, будівництва поселень, економічної блокади та руйнування будинків.

Він також звинуватив Ізраїль у порушенні норм міжнародного права під час в рамках спецоперації у відповідь на напад бойовиків ХАМАС та закликав до припинення вогню.

«Я глибоко стурбований явними порушеннями міжнародного гуманітарного права, які ми спостерігаємо в Газі. Дозвольте мені пояснити: жодна зі сторін збройного конфлікту не стоїть вище міжнародного гуманітарного права», – сказав він.

У відповідь на такі слова Гутерреша постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що генсек ООН «відірваний від реальності», а його заява – виправдання терору. Крім того, він закликав Гутерреша подати у відставку.

Теги: Ізраїль ООН Генсек ООН Антоніу Гутерріш

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