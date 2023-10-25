Генсек ООН звинуватив Ізраїль у нападі ХАМАСу, а потім виправдався за свої слова

Гутерреш сказав, що напад терористів був нібито наслідком ізраїльської окупації

Антоніу Гутерреш: «Я шокований спотвореннями деяких моїх заяв»

Генеральний секретар НАТО Антоніу Гутерреш заявив, що його слова щодо того, що Ізраїль сам спровокував напад ХАМАСу не правильно зрозуміли. Про це повідомляє Reuters.

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«Я шокований спотвореннями деяких моїх заяв... нібито я виправдовував терористичні акти ХАМАС. Це неправда. Це було навпаки», – сказав він.

При цьому він не вказав конкретно на Ізраїль.

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Нагадаємо, учора у Нью-Йорку проходило засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Ізраїлі. Під час свого виступу на засіданні Гутерреш сказав, що напад терористів був нібито наслідком ізраїльської окупації, будівництва поселень, економічної блокади та руйнування будинків.

Він також звинуватив Ізраїль у порушенні норм міжнародного права під час в рамках спецоперації у відповідь на напад бойовиків ХАМАС та закликав до припинення вогню.

«Я глибоко стурбований явними порушеннями міжнародного гуманітарного права, які ми спостерігаємо в Газі. Дозвольте мені пояснити: жодна зі сторін збройного конфлікту не стоїть вище міжнародного гуманітарного права», – сказав він.

У відповідь на такі слова Гутерреша постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що генсек ООН «відірваний від реальності», а його заява – виправдання терору. Крім того, він закликав Гутерреша подати у відставку.