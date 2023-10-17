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Як українським біженцям отримати безкоштовне житло у Чехії: перелік організацій

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як українським біженцям отримати безкоштовне житло у Чехії: перелік організацій
фото з відкритих джерел

На безкоштовне житло після 150 днів можуть розраховувати особи з вразливих категорій

Чехія є однією із країн куди найчастіше їдуть українські біженці у пошуках прихисту – на перші 5 місяців їм надається безкоштовне житло. «Главком» розповідає, куди звертатися для безкоштовного розміщення після перших 150 днів.

Після цього періоду треба платити за житло, допомога на оренду якого держава включає до фінансової допомоги з урахуванням доходів отримувача.

«Уразливі особи мають право на безкоштовне гуманітарне житло навіть після обмеженого періоду, тобто навіть через 150 днів. У випадку, якщо надавач житла вимагає оплату за житло, то ці особи можуть звернутися до Регіонального центру допомоги Україні (KACPU) або до неприбуткових організацій», – пояснили у МВС Чехії.

Крім того, біженці можуть звернутися до наступних організацій:

Для отримання безкоштовного житла необхідно повідомити про відношення до вразливих категорій осіб при поданні онлайн-заявки на фінансову допомогу.

Брошура МВС Чехії для тих, хто втратив житло
Брошура МВС Чехії для тих, хто втратив житло

Якщо в родині хтось належить до вразливої категорії, а інші – ні, необхідно домовлятися із адміністрацією готелю. Вона вирішує, чи залишати біженців і за яку плату – якщо вона зависока, можна знайти інше соціальне житло, а KACPU дозволить перереєструвати вразливого члена родини за новою адресою.

Нагадаємо, війна в Україні продовжує бути пріоритетом для країн Заходу навіть на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту. Напад ХАМАСу на Ізраїль не відверне увагу світу від агресії Російської Федерації, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський

Теги: Чехія житло біженці

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