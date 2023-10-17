Як українським біженцям отримати безкоштовне житло у Чехії: перелік організацій

На безкоштовне житло після 150 днів можуть розраховувати особи з вразливих категорій

Чехія є однією із країн куди найчастіше їдуть українські біженці у пошуках прихисту – на перші 5 місяців їм надається безкоштовне житло. «Главком» розповідає, куди звертатися для безкоштовного розміщення після перших 150 днів.

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Після цього періоду треба платити за житло, допомога на оренду якого держава включає до фінансової допомоги з урахуванням доходів отримувача.

«Уразливі особи мають право на безкоштовне гуманітарне житло навіть після обмеженого періоду, тобто навіть через 150 днів. У випадку, якщо надавач житла вимагає оплату за житло, то ці особи можуть звернутися до Регіонального центру допомоги Україні (KACPU) або до неприбуткових організацій», – пояснили у МВС Чехії.

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Крім того, біженці можуть звернутися до наступних організацій:

Для отримання безкоштовного житла необхідно повідомити про відношення до вразливих категорій осіб при поданні онлайн-заявки на фінансову допомогу.

Брошура МВС Чехії для тих, хто втратив житло

Якщо в родині хтось належить до вразливої категорії, а інші – ні, необхідно домовлятися із адміністрацією готелю. Вона вирішує, чи залишати біженців і за яку плату – якщо вона зависока, можна знайти інше соціальне житло, а KACPU дозволить перереєструвати вразливого члена родини за новою адресою.

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