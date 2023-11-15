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У Вашингтоні сотні тисяч людей вийшли на марш за Ізраїль (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Вашингтоні сотні тисяч людей вийшли на марш за Ізраїль (фото)
Марш відбувся за участю американських єврейських громад
фото: The Jewish Federation of Greater Washington

14 листопада кілька сотень тисяч людей зібралися у центрі Вашингтона на «Марш за Ізраїль», щоб висловити підтримку Ізраїлю у його протистоянню терористам ХАМАСу та засудити будь-які форми антисемітизму й ненависті. Захід відбувся в районі Національної алеї американської столиці, повідомляє Укрінформ.

«7 жовтня нещадні терористи ХАМАС здійснили найбільш смертоносний напад на Ізраїль за його 75-річну історію, жорстоко вбивши найбільшу кількість євреїв впродовж одного дня у період після Голокосту. Ізраїль має ліквідувати терористичну загрозу на своєму кордоні, відновити безпеку й захист свого народу», – заявив перед початком маршу один з організаторів заходу, президент Jewish Federations of North America Ерік Фінгерхут.

Він пояснив, що мета проведення маршу в центрі Вашингтона за участю американських єврейських громад полягає в тому, щоби показати світові, як Сполучені Штати підтримують народ Ізраїлю у скрутний час. Крім того, учасники заходу виступили із закликом про звільнення заручників та категорично відкинули антисемітизм і ненависть у будь-якому прояві.

«Це момент, коли всі ми маємо протистояти терору й захищати те, що терористи прагнуть знищити», – зауважив він.

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На весь екран
фото: The Jewish Federation of Greater Washington

Організатори очікували участь у марші близько 60 тисяч людей. Однак у вівторок ввечері організація Jewish Federations of North America офіційно заявила, що загальна явка сягнула 290 тисяч людей, які взяли безпосередню участь у заході, і ще 250 тисяч приєдналися онлайн. Учасники розповідали, що прибули до Вашингтона з різних штатів, причому в багатьох випадках перевезення були організовані єврейськими громадами.

На сцені виступили відомі громадські діячі, активісти, актори, а також політичні лідери від обох партій Сенату й Палати представників американського Конгресу, які висловили тверду підтримку ізраїльському народові.

Зазначимо, що протести та демонстрації – як пропалестинські, так і проізраїльські – не припиняються в різних країнах світу після 7 жовтня, коли бойовики ХАМАСу напали на південні райони Ізраїлю, убивши 1200 осіб і захопивши приблизно 240 заручників. Палестинська влада стверджує, що в результаті дій Ізраїлю у відповідь загинули понад 11 тисяч людей. Проте незалежного підтвердження цих даних немає.

Теги: Ізраїль США ХАМАС

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