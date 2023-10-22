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Удар по лікарні в Газі: ракета була випущена з території Палестини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по лікарні в Газі: ракета була випущена з території Палестини
Ракета була випущена з Гази, але відхилилася від курсу та вибухнула
фото: AP

За декілька секунд до вибуху в лікарні одна з випущених ракет розкололася й уламками впала на землю

Ракета, що 17 жовтня влучила в лікарню Аль-Ахлі в Газі була випущена з території Палестини й збилася з курсу. Про це йдеться в аналізі Associated Press.

Видання проаналізувало понад десяток відео з моментами до, під час і після вибуху в лікарні, а також супутникові знімки та фотографії. Журналісти дійшли висновку, що ракета була випущена з території Палестини, і відхилившись від свого курсу, вибухнула у повітрі.

Зазначається, що незадовго до 19:00 за місцевим часом арабомовний канал Al Jazeera вів пряму трансляцію панорами міста Газа. Під час трансляції було видно залп ракет із землі неподалік. Одна з випущених ракет відхилилася від інших, розкололася й уламками впала на землю.

Через декілька секунд на відео видно потужний вибух у тому самому районі – на місці арабської лікарні Аль-Ахлі в Газі.

Друге відео, зняте з камери в Ізраїлі в той самий час, показує шквал із щонайменше 17 ракет, які запускаються зсередини Гази, до потужного вибуху. Відео ізраїльської інформаційної станції Channel 12 також зафіксувало шквал ракет, випущених о 18:59.

О 19:00, через хвилину після вибуху, військове крило ХАМАС «Бригади Аль-Касам» повідомило у своєму Telegram-каналі, що «обстріляло окуповане місто Ашдод залпом ракет». 

Через кілька хвилин «Ісламський Джихад» також опублікував у Telegram, що завдав ракетного удару по Тель-Авіву у відповідь на «різанину мирних жителів». 

Водночас в аналізі наголошують, що відсутність судово-медичних доказів і складність збору матеріалів на місцях у розпал війни означає, що немає остаточних доказів того, що розпад ракети та вибух у лікарні пов'язані.

Нагадаємо, ввечері 17 жовтня органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей. Лікарня Аль-Ахлі розташована у центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.

Повідомлялося, що ХАМАС значно завищив кількість жертв удару по лікарні Аль-Ахлі у секторі Газа – в результаті вибуху там могли загинути не більше 50 осіб. 

Також «Главком» писав, що розвідка Сполучених Штатів свідчить про те, що Ізраїль не несе відповідальності за удар по лікарні в Секторі Гази. 

Теги: розвідка вибух бомбардування ХАМАС місто ракета

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