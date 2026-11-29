Українець, який підпалив себе у Варшаві, мав проблеми у двох університетах

У Польщі з'явилися нові подробиці самопідпалу 22-річного українця, який 25 листопада підпалив себе біля президентського палацу у Варшаві. Зокрема, інформація про те, що чоловік нібито вимагав рівного ставлення до українців і поляків, наразі не підтверджується. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

Після інциденту в медіа поширилися повідомлення, що українець мав із собою табличку з політичними вимогами. Однак джерела ЗМІ зазначають, що наразі немає достатніх підстав вважати його вчинок політичною акцією.

Табличка, яку чоловік приніс із собою, маже повністю згоріла. Зі слів, що залишилися на ній, неможливо встановити, яке саме повідомлення він хотів донести. Правоохоронці перевіряють записи камер відеоспостереження поблизу місця події, щоб спробувати відновити її зміст.

Видання також з'ясувало нові подробиці життя 22-річного українця. Дорогою до лікарні, коли чоловік ще перебував при свідомості, він розповів, що живе у Польщі вже чотири роки, а його родина залишається в Україні.

Серед речей постраждалого знайшли обгорілий студентський квиток Вроцлавського політехнічного університету. За даними журналістів, раніше українець навчався в цьому закладі, однак його нібито відрахували через систематичні пропуски занять.

Останнім часом чоловік проживав у студентському гуртожитку в Ченстохові та навчався в місцевому політехнічному університеті. Там він також мав труднощі з навчанням і міг перебувати під загрозою відрахування.

Студенти гуртожитку, яких опитала поліція, розповіли, що українець був замкнутим і мало спілкувався з іншими мешканцями. За їхніми словами, чоловік захоплювався комп'ютерними іграми та часто проводив за ними ночі, через що міг пропускати заняття.

Тим часом речник районного управління поліції «Варшава I» Якуб Пациняк повідомив, що після інциденту в публічному просторі з'явилося чимало неправдивих тверджень і припущень щодо обставин самопідпалу. Правоохоронці продовжують встановлювати мотиви вчинку українця.

Нагадаємо, 25 листопада 22-річний громадянин України здійснив самопідпал перед будівлею Міністерства культури Польщі, навпроти Президентського палацу у Варшаві. Польське видання Fakt стверджує, що чоловік прийшов до установ із вимогами щодо рівного ставлення до українців та поляків. Його було доправлено до відділення інтенсивної терапії з тяжкими опіками.