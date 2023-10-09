Через ракетний обстріл в Ізраїлі пошкоджена мечеть імені Кадирова

Мечеть була відкрита у 2014 році

На будівництво будівлі було витрачено близько $10 млн

В ізраїльському Абу-Гоші через ракетний обстріл пошкоджена мечеть імені Кадирова. Бойовики завдали удару із боку Палестини. Про це повідомляє пресслужба МЗС Ізраїлю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мечеть була відкрита у 2014 році. За однією з версій, місцеві жителі є нащадками чеченців, що переселилися на територію Османської імперії ще в 16 столітті. Як писали ЗМІ, на будівництво будівлі було витрачено близько $10 млн, із них 6 млн надійшло від чеченського уряду.

Як повідомлялося, ізраїльська авіація почала завдавати ударів по Лівану. ЦАХАЛ почав завдавати ударів по Лівану – знищена спостережна вежа Хезболли.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.