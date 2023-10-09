Кремль пояснив, як хоче використати війну в Ізраїлі проти України

Речник Кремля Дмитро Пєсков сподівається, що західні країни зменшать підтримку України через загострення в Ізраїлі

Росія сподівається, що західні країни зменшать підтримку України через бойові дії в Ізраїлі. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ми неодноразово говорили, що процес накачування «київського режиму» озброєннями із фактологічної, емоційної, фінансової, технологічної точок зору так чи інакше візьме тенденцію до зниження. Це неминуче станеться, тому що технічні можливості мають свою межу, гроші мають властивість закінчуватись, виникають нові потреби для того, куди спрямовувати кошти», – сподівається речник Кремля.

При цьому Пєсков наголосив, що ситуація із підтримкою Заходом України нібито не пов'язана з подіями в Ізраїлі. Він додав, що у зоні війни «все йде за планом», а «ситуація в Ізраїлі – це зовсім інші події», хоч російські топпосадовці вже неодноразово раділи, що тепер союзники нібито забудуть про Україну.

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Зазначимо, аналітики повідомляють, що Росія спробує використати напад ХАМАС на Ізраїль для того, щоб зменшити підтримку й увагу США та Заходу до України. Інститут вивчення війни стверджує, що Росія звинуватила Захід у зневазі конфліктів на Близькому Сході на користь підтримки України. У РФ заявили, що міжнародне співтовариство незабаром перестане звертати увагу на Україну.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Сполученим Штатам та їхнім союзникам слід було б займатися роботою над палестинсько-ізраїльським врегулюванням, а не втручатися у справи Росії та надавати Україні військову допомогу.

До того ж Росія вже знайшла винних у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. РФ традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

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Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів. Повідомляється, що Ізраїль повернув контроль над усіма містами, захопленими бойовиками ХАМАС.