США підтвердили загибель своїх громадян в Ізраїлі

Речник Державного департаменту США Метью Міллер підтвердив інформацію про дев’ятьох загиблих

Сполучені Штати Америки підтвердили загибель дев’ятьох американців унаслідок нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому в заяві, яку цитує телеканал CNN.

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«Станом на зараз ми можемо підтвердити загибель дев'яти громадян США. Висловлюємо наші найглибші співчуття жертвам і сім'ям всіх постраждалих і бажаємо пораненим якнайшвидшого одужання», – йдеться в заяві.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер в ефірі CNN також підтвердив інформацію про дев’ятьох загиблих.

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«Ми перебуваємо в тісному контакті з урядом Ізраїлю, який продовжує вести операції з пошуку зниклих громадян США... і ми, звичайно, перебуваємо в тісному контакті із сім'ями цих дев'яти загиблих американців і пропонуємо їм будь-яку консульську допомогу, яку можемо надати», – зазначив Міллер.

Раніше повідомлялося, що сенатори США планують внести зміни до американського законодавства, щоб забезпечити Ізраїль необхідним озброєнням на тлі терористичного нападу з боку ХАМАСу.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Росія традиційно звинувачує США у конфлікті між Ізраїлем та Палестиною. За словами заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, США втрутилися у відносини Росії та України замість того, щоб працювати над вирішенням конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.