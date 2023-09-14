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Зеленський провів зустріч із представниками української єврейської громади (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів зустріч із представниками української єврейської громади (відео)
фото скріншот відео

Глава держави подякував за підтримку України та її прагнення до миру

Сьогодні, 14 вересня, напередодні Рош га-Шана президент Володимир Зеленський провів зустріч з українськими рабинами та воїнами-представниками єврейської громади. Про це глава держави повідомив у телеграм.

«Напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської громади - з нашими воїнами та рабинами з Білої Церкви, Бердичева, Вінниці, Гадяча, Дніпра, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Кам’янського, Києва, Луганська, Кременчука, Кривого Рогу, Кропивницького, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Умані, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців», – написав Зеленський.

Він подякував їм за підтримку України та її прагнення до миру.

«Мир може бути тільки завдяки перемозі України. І віримо, що зможемо відновити справедливий та чесний мир для всієї України якнайшвидше», – додав президент.

Нагадаємо, починаючи з понеділка, 11 вересня в Умані запрацював особливий режим в'їзду/виїзду, а також пересування містом. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі, задіяні піші патрулі. При цьому, попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і ОВ, зараз в Умані вже понад три тисячі паломників.

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Теги: Ізраїль Володимир Зеленський президент Умань іудеї

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