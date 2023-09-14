Зеленський провів зустріч із представниками української єврейської громади (відео)

Глава держави подякував за підтримку України та її прагнення до миру

Сьогодні, 14 вересня, напередодні Рош га-Шана президент Володимир Зеленський провів зустріч з українськими рабинами та воїнами-представниками єврейської громади. Про це глава держави повідомив у телеграм.

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«Напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської громади - з нашими воїнами та рабинами з Білої Церкви, Бердичева, Вінниці, Гадяча, Дніпра, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Кам’янського, Києва, Луганська, Кременчука, Кривого Рогу, Кропивницького, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Умані, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас, Чернівців», – написав Зеленський.

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Він подякував їм за підтримку України та її прагнення до миру.

«Мир може бути тільки завдяки перемозі України. І віримо, що зможемо відновити справедливий та чесний мир для всієї України якнайшвидше», – додав президент.

Нагадаємо, починаючи з понеділка, 11 вересня в Умані запрацював особливий режим в'їзду/виїзду, а також пересування містом. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі, задіяні піші патрулі. При цьому, попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і ОВ, зараз в Умані вже понад три тисячі паломників.