Депутат Кнесету пояснив, чому над українцями знущаються на в’їзді в Ізраїль

Ізраїль застосовує обмежувальні заходи для громадян всіх країн, звідки є великий відсоток тих, хто не повертається

Наразі Ізраїль та Україна мають договір про безвізовий режим лише для туризму

Ізраїль застосовує жорсткі обмеження на виїзд для громадян країн, де є великий відсоток тих, хто не повертається додому, в тому числі українців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів депутат Кнесету Зеєв Елькін.

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За словами депутата Кнесету, жорсткі обмежувальні заходи застосовуються не лише до українців, а й до громадян всіх країн, звідки є великий відсоток тих, хто не повертається.

«З Грузією, наприклад, є схожі проблеми: є договір про можливість безвізового в'їзду, але в результаті за три місяці її громадяни не залишають країну, хоча мають це робити згідно з законом. Україна, на жаль, ще без жодного зв'язку з війною була в списку країн, до громадян яких застосовувався жорсткіший контроль в аеропорту. До речі, цей механізм контролю дуже схожий на американський», – каже Елькін.

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Депутат Кнесету наголошує, наразі Ізраїль та Україна мають договір про безвізовий режим лише для туризму.

«Людина на кордоні має показати, що дійсно приїхала із туристичними цілями, які, звісно, можуть бути пов’язані і з відвідуванням родичів. Якщо ж є серйозні підстави, що людина приїхала для нелегальної роботи в Ізраїлі, то в такій ситуації є висока ймовірність, що її не пропустять до країни. Тим більше, що часто люди прямо говорять на в’їзді, що приїхали шукати роботу», – зазначив політик.

Як каже Елькін, для тих, хто хоче приїхати на роботу, є інший шлях з отриманням спеціальної візи через відповідний механізм, який є між Україною та Ізраїлем. Є спеціальні компанії, які цим займаються – не «ліві», а абсолютно офіційні.

Нагадаємо, у першій половині 2023 року понад дві тисячі громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тисяч українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

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До слова, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю. За інформацією анонімного джерела в оточенні одного з членів РНБО, причин для таких кроків декілька. Зокрема, це недружнє ставлення до українців, які приїжджають до Ізраїлю, та припинення дії в цій країні програми медичного страхування для наших біженців. Зазначається, що Україна офіційно закликала Тель-Авів переглянути рішення щодо медстрахування, однак наразі реакції на це немає.