Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль – WSJ

Деталі операції уточнювали під час кількох зустрічей у Бейруті

Іран готував план вторгнення з угрупованням ХАМАС із серпня

Представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати атаку ХАМАС на Ізраїль та дали дозвіл для нападу під час зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Про це пише видання Wall Street Journal.

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Як повідомляє видання, офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.

Деталі операції уточнювали під час кількох зустрічей у Бейруті, на яких були присутні офіцери КВІР та представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, зокрема ХАМАС та «Хезболла».

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Представники США кажуть, що не виявили доказів причетності Тегерана до вторгнення. Однак європейський чиновник і радник сирійського уряду підтвердив інформацію про участь Ірану в підготовці до нападу.

Безпосередня участь Ірану у вторгненні вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході.

Більш широкий план КВІР полягає в тому, щоб створити багатофронтову загрозу, яка створить загрозу для Ізраїлю з кількох напрямків: «Хезболла» та Народний фронт звільнення Палестини на півночі та Палестинський ісламський джихад і ХАМАС у Газі та на Західному березі.

Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами. Ізраїльські служби безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнано відповідальним.

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Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Іранська сторона підтримала терористів ХАМАС в їх нападі на державу Ізраїль. Радник верховного лідера країни Рахім Сафаві привітав палестинців з початком найбільшої за останні роки операції.