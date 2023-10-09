Іран допоміг ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль – WSJ
Іран готував план вторгнення з угрупованням ХАМАС із серпня
Представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати атаку ХАМАС на Ізраїль та дали дозвіл для нападу під час зустрічі в Бейруті минулого понеділка. Про це пише видання Wall Street Journal.
Як повідомляє видання, офіцери Корпусу вартових Ісламської революції Ірану працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.
Деталі операції уточнювали під час кількох зустрічей у Бейруті, на яких були присутні офіцери КВІР та представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, зокрема ХАМАС та «Хезболла».
Представники США кажуть, що не виявили доказів причетності Тегерана до вторгнення. Однак європейський чиновник і радник сирійського уряду підтвердив інформацію про участь Ірану в підготовці до нападу.
Безпосередня участь Ірану у вторгненні вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході.
Більш широкий план КВІР полягає в тому, щоб створити багатофронтову загрозу, яка створить загрозу для Ізраїлю з кількох напрямків: «Хезболла» та Народний фронт звільнення Палестини на півночі та Палестинський ісламський джихад і ХАМАС у Газі та на Західному березі.
Ізраїль звинуватив Іран, заявивши, що він стоїть за нападами. Ізраїльські служби безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнано відповідальним.
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