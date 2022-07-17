  1. Головна
  2. Світ
  3. Соціум
  4. Злива затопила білоруське місто з російськими військовими (фото, відео)
рус
    Соціум

    Злива затопила білоруське місто з російськими військовими (фото, відео)

    У Білорусі залило водою і засипало градом місто, звідки російські війська наступали на Україну - Злива затопила білоруське місто з російськими військовими (фото, відео)
    У Білорусі залило водою і засипало градом місто, звідки російські війська наступали на Україну
    фото із соцмереж

    Вулиці білоруського Гомеля сховалися під водою після потужного дощу

    У білоруському місті Гомель неподалік від кордону з Україною пройшла сильна злива, яка спричинила справжню катастрофу. Про це пишуть тамтешні ЗМІ, зокрема, видання «Вечерний Бобруйск».

    Так, частина міських вулиць була просто затоплена водою, що не встигала сходити.

    Мало не втонув автобус разом із пасажирами. Для порятунку людей навіть довелося викликати рятувальників.

    Крім того, частина Гомеля виявилася засипаною градом.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Злива затопила білоруське місто з російськими військовими (фото, відео)
    Злива затопила білоруське місто з російськими військовими (фото, відео)
    Злива затопила білоруське місто з російськими військовими (фото, відео)
    Злива затопила білоруське місто з російськими військовими (фото, відео)
    Злива затопила білоруське місто з російськими військовими (фото, відео)

    Нагадаємо, 7 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля.

    За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

    Додамо, що навесні російські війська, які напали на Чернігівську область України, перебували саме в районі Гомеля, туди ж втекли після поразки під Черніговом.

    Читайте також: Гомель накрила потужна пилова буря (фото, відео)

    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація дощ #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Злива затопила білоруське місто з російськими військовими (фото, відео)