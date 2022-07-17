Злива затопила білоруське місто з російськими військовими (фото, відео)

У Білорусі залило водою і засипало градом місто, звідки російські війська наступали на Україну

Вулиці білоруського Гомеля сховалися під водою після потужного дощу

У білоруському місті Гомель неподалік від кордону з Україною пройшла сильна злива, яка спричинила справжню катастрофу. Про це пишуть тамтешні ЗМІ, зокрема, видання «Вечерний Бобруйск».

Так, частина міських вулиць була просто затоплена водою, що не встигала сходити.

Мало не втонув автобус разом із пасажирами. Для порятунку людей навіть довелося викликати рятувальників.

Крім того, частина Гомеля виявилася засипаною градом.

Нагадаємо, 7 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля.

За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Додамо, що навесні російські війська, які напали на Чернігівську область України, перебували саме в районі Гомеля, туди ж втекли після поразки під Черніговом.

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