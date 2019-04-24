«На дідька нам ставка верховного головнокомандувача?». У «Самопомочі» розказали, яким має бути закон про президента



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«Спецпрокурор і спецслідчі, як на мене, – абсолютно неефективні інструменти, бо імпічмент – це політична процедура», - підкреслила віце-спікер Верховної Ради

«Насправді процедура імпічменту в Конституції є абсолютно беззубою, і просто законом ми її покращити не можемо», - зауважила віце-спікер ВР Оксана Сироїд

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що якщо ставка верховного головнокомандувача так і не була створена за п’ять років війни, то «на дідька вона нам?».

Про це вона сказала в інтерв’ю Главкому.

«Це такий радянський рудимент. Насправді процедура імпічменту в Конституції є абсолютно беззубою, і просто законом ми її покращити не можемо», - зауважила Сироїд.

«Спецпрокурор і спецслідчі, як на мене, – абсолютно неефективні інструменти, бо імпічмент – це політична процедура», - підкреслила віце-спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд 23 квітня оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.

Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

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