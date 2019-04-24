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    «На дідька нам ставка верховного головнокомандувача?». У «Самопомочі» розказали, яким має бути закон про президента

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    <p>&laquo;Спецпрокурор і спецслідчі, як на мене, &ndash; абсолютно неефективні інструменти, бо імпічмент &ndash; це політична процедура&raquo;, - підкреслила віце-спікер Верховної Ради</p> - «На дідька нам ставка верховного головнокомандувача?». У «Самопомочі» розказали, яким має бути закон про президента

    «Спецпрокурор і спецслідчі, як на мене, – абсолютно неефективні інструменти, бо імпічмент – це політична процедура», - підкреслила віце-спікер Верховної Ради

    «Насправді процедура імпічменту в Конституції є абсолютно беззубою, і просто законом ми її покращити не можемо», - зауважила віце-спікер ВР Оксана Сироїд

    Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що якщо ставка верховного головнокомандувача так і не була створена за п’ять років війни, то «на дідька вона нам?».

    Про це вона сказала в інтерв’ю Главкому.

    «Це такий радянський рудимент. Насправді процедура імпічменту в Конституції є абсолютно беззубою, і просто законом ми її покращити не можемо», - зауважила Сироїд.

    «Спецпрокурор і спецслідчі, як на мене, – абсолютно неефективні інструменти, бо імпічмент – це політична процедура», - підкреслила віце-спікер Верховної Ради.

    Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд 23 квітня оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.

    Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів.  Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.45%
     Читайте також: Оксана Сироїд: У нас президент більше, ніж король. Мій законопроект має це змінити
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