«На дідька нам ставка верховного головнокомандувача?». У «Самопомочі» розказали, яким має бути закон про президента
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«Спецпрокурор і спецслідчі, як на мене, – абсолютно неефективні інструменти, бо імпічмент – це політична процедура», - підкреслила віце-спікер Верховної Ради
«Насправді процедура імпічменту в Конституції є абсолютно беззубою, і просто законом ми її покращити не можемо», - зауважила віце-спікер ВР Оксана Сироїд
Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що якщо ставка верховного головнокомандувача так і не була створена за п’ять років війни, то «на дідька вона нам?».
Про це вона сказала в інтерв’ю Главкому.
«Це такий радянський рудимент. Насправді процедура імпічменту в Конституції є абсолютно беззубою, і просто законом ми її покращити не можемо», - зауважила Сироїд.
«Спецпрокурор і спецслідчі, як на мене, – абсолютно неефективні інструменти, бо імпічмент – це політична процедура», - підкреслила віце-спікер Верховної Ради.
Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд 23 квітня оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.
Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).
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Зеленський Володимир Олександрович73.22%
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Порошенко Петро Олексійович24.45%