Маск відреагував на пост Медведєва про «зникнення України» та роздратував соцмережі

Ілон Маск у відповідь на пост Медведєва порадив користувачам Twitter самим приймати рішення

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск відмовився видаляти твіт експрезидента країни-агресора РФ Дмитра Медведєва про те, що «Україна зникне, бо нікому не потрібна».

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Після того, як у Twitter розблокували сторінки російських чиновників та державних служб, Дмитро Медведєв опублікував англійською мовою статтю, яка раніше була розміщена «ВКонтакте», в якій заявив, що Україна нікому не потрібна, тому вона зникне і її не буде як держави.

Через ці слова розгорілася гаряча дискусія зі звинуваченнями у пропаганді, до якої втрутився власник Twitter Ілон Маск.

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«Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тому він не зовсім мій найкращий друг. Всі новини певною мірою є пропагандою». Нехай люди ухвалюють рішення самі за себе», – написав Маск.

У відповідь користувачі соціальної мережі Twitter стали звинувачувати Маска в тому, що він не виконує санкції проти Росії та дозволяє російським політикам користуватися платформою.

Нагадаємо, раніше Медведєв казав, що Ілон Маск заслуговує на присвоєння позачергового офіцерського звання і називав його «світлом боротьби за демократію в США».

У соціальній мережі Twitter зняли всі обмеження з облікового запису російського президента Володимира Путіна, після того, як соцмережу купив бізнесмен Ілон Маск.