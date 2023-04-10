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Маск відреагував на пост Медведєва про «зникнення України» та роздратував соцмережі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Маск відреагував на пост Медведєва про «зникнення України» та роздратував соцмережі
Ілон Маск відповів на пост Медведєва в Twitter
фото з відкритих джерел

Ілон Маск у відповідь на пост Медведєва порадив користувачам Twitter самим приймати рішення

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск відмовився видаляти твіт експрезидента країни-агресора РФ Дмитра Медведєва про те, що «Україна зникне, бо нікому не потрібна».

Після того, як у Twitter розблокували сторінки російських чиновників та державних служб, Дмитро Медведєв опублікував англійською мовою статтю, яка раніше була розміщена «ВКонтакте», в якій заявив, що Україна нікому не потрібна, тому вона зникне і її не буде як держави.

Через ці слова розгорілася гаряча дискусія зі звинуваченнями у пропаганді, до якої втрутився власник Twitter Ілон Маск. 

«Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тому він не зовсім мій найкращий друг.  Всі новини певною мірою є пропагандою». Нехай люди ухвалюють рішення самі за себе», – написав Маск.

Маск відреагував на пост Медведєва про «зникнення України» та роздратував соцмережі фото 1

У відповідь користувачі соціальної мережі Twitter стали звинувачувати Маска в тому, що він не виконує санкції проти Росії та дозволяє російським політикам користуватися платформою. 

Нагадаємо, раніше Медведєв казав, що Ілон Маск заслуговує на присвоєння позачергового офіцерського звання і називав його «світлом боротьби за демократію в США».

У соціальній мережі Twitter зняли всі обмеження з облікового запису російського президента Володимира Путіна, після того, як соцмережу купив бізнесмен Ілон Маск. 

Читайте також: Twitter «розморозив» акаунти Путіна та МЗС РФ, – розслідування
Теги: санкції Дмитро Медведєв путін Україна Вконтакте Ілон Маск президент бізнесмен

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